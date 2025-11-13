16:05
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Кыргызча

Адылбек Касымалиев Казакстанга иш сапары менен барды

Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы
Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Адылбек Касымалиев Астанага жумушчу сапар менен келди

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Казакстандын Астана шаарына жумушчу сапар менен келди. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевди Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жана башка расмий адамдар тосуп алышты.

Аэропорттун флагштокторуна эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинип, ардактуу кароол тизилди.

Эске сала кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жумуш сапарынын алкагында Кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин тар жана кеңейтилген курамдагы 13-жыйынына катышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350796/
Кароо: 74
Басууга
Теги
Министрлер кабинетинин төрагасы Казакстанга иш сапары менен барат
Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды
Каржы министрлиги кызматкерлери иш сапардан улам миңден ашык жумуш күнүн жоготту
Немис Knauf компаниясы өлкөнүн түндүгүндө гипсти кайра иштетүүчү завод курат
Садыр Жапаров иш сапары менен Россияга учуп кетти. Аны ким коштойт
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзеев ушул айда Бишкекке келет
Садыр Жапаров эртең Казакстанга барат
Шавкат Мирзиеевдин Кыргызстанга сапары жылдырылбайт
Садыр Жапаровдун Түркияга болгон иш сапары аяктады
Садыр Жапаров Санкт-Петербург шаарына учуп кетти
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Кыргызстанда эт&nbsp;бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды
13-ноябрь, бейшемби
16:02
Таласта 6,5 гектар жерге балдар үчүн «Баластан» көңүл ачуу борбору курулат Таласта 6,5 гектар жерге балдар үчүн «Баластан» көңүл а...
15:32
Адылбек Касымалиев Казакстанга иш сапары менен барды
15:21
ВИЧ жана кургак учук менен ооругандардын тамак-аштары жанында уу сакталган
13:41
Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды
13:19
Кыргызстандагы 191 мектеп директорунун кызматына сынак жарыяланды