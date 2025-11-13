12:56
Пайдалуу кеңеш: Кышында тамактануунун эрежелери кандай?

Кышкы диета иммундук системаны чыңдоого, суук тийүүдөн коргоого жана көңүл чөгүүнүн алдын алууга жардам берет. Бул тууралуу Aif.ru сайты диетолог София Кованованын кеңештерин жазды.

«Кышкы диета адаптациялык зат алмашуу концепциясына негизделген. Кышында организм терморегуляция жана жылуулук өндүрүү үчүн көбүрөөк энергияны талап кылат. Ошондуктан аны муздак тамактар ​​менен «кыйнабастан жылуу тамактарды жеңиз», — деп белгиледи ал.

Адис бул термогендик тамактанууга тиешелүү экенин, ал серотонин-мелатонин циклин жана иммундук жоопту колдоо үчүн азыктарга бай тамактар ​​менен айкалыштырууну камтыганын тактады.

Башкача айтканда, аш тизмеде тунец, үндүк, жумуртка, сыр, быштак, жаңгактар жана банандар болушу керек.

«Сезондук тамыр жемиштери жана кефир, йогурт, капуста жана ачыткы кошулган нан сыяктуу ачытылган азыктар суук аба ырайынан жана күндүзгү сааттардын кыскалыгынан улам пайда болгон көңүл калуу менен күрөшүүгө жардам берет. Ошондой эле, деңиз азыктарын жегенге басым жасаңыз», — деп түшүндүрдү диетолог.
13-ноябрь, бейшемби
