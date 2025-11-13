09:51
Манас Кубогу. Кыргызстандын 23 жашка чейинки курама командасы Бахрейнди жеңди

Манас шаарында 23 жашка чейинки оюнчулардан турган командалар үчүн Манас Кубогунун футбол турнири башталды. Бул тууралуу Кыргыз Футбол Биримдиги социалдык тармактарда жарыялады.

Кыргызстандын курама командасы Бахрейнди 2:1 эсебинде жеңди.

Атаандаш алгачкы голду киргизди. Арсен Шаршенбеков 30-мүнөттө эсепти теңеди. Ал эми Антон Полев 42-мүнөттө беттештин жыйынтыгын чыгарды.

Кыргыстандын Футбол Федерациясынын президенти Камчыбек Ташиев беттешке катышты.

Биринчи айлампанын башка беттешинде Россиянын курама командасы Иранды жеңди.

15-ноябрда Кыргыз курама командасы Иран менен ойнойт.
