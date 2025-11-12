13:44
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Ананасты кимдер жебеши керек?

Гастрит, жогорку кычкылдуулук жана аллергияга жакын адамдар ананастан баш тартышы керек. Бул тууралуу Ndn.info сайты жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, гастроэнтеролог Людмила Сухорукованын айтымында, бул экзотикалык жемишти бул топтор үчүн жегенге каршы көрсөтүлөт, анткени анын курамындагы жемиш кислотасы көп.

Адис ананас жегенде сунушталган дозадан ашпоо сунушталарын белгиледи. Анткени ал ооз көңдөйүнүн былжыр челинин дүүлүктүрүшү мүмкүн. Үч жашка чейинки балдар бул жемиштен таптакыр баш тартышы керек.

Белгилей кетчү нерсе, ананас аз калориялуу азык деп эсептелет: жемиштин 100 граммында болгону 52 калория бар. Ананас ошондой эле дээрлик бардык витаминдердин, анын ичинде С витамининин булагы болуп саналат жана анын гликемиялык индекси төмөн, демек, аны диабет менен ооругандар жана ашыкча салмактагылар зыянсыз жей алышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350605/
Кароо: 114
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Өпкө рагынын кеңири таралган түрү аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Кан басым жогорулашына алгач кандай жардам көрсөтүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Тынч уйку үчүн кечки тамактануунун негизги принциптери
Пайдалуу кеңеш: Жылытуучу эң мыкты суусундуктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Ачуу тамактар ​​мээнин иштешин жакшыртабы?
Пайдалуу кеңеш: Дарыгерлер сүттүн күтүлбөгөн коркунучун аныктады
Пайдалуу кеңеш: Кан басымды төмөндөтүүгө жардам берчү салаттар аталды
Пайдалуу кеңеш: Күн бою энергияны сактоочу беш азык аталды
Пайдалуу кеңеш: Суук тийүүнү дарылоодогу үч кооптуу ката аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Күздөгү абдан пайдалуу эртең мененки тамак кандай болушу керек?
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады
12-ноябрь, шаршемби
13:32
Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын мүчөлөрү кармалды Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын...
13:20
Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди
13:05
Акыркы 10 айдын ичинде Кыргызстандын 50 495 жаранына пенсия бөлүндү
12:53
Министрлер кабинетинин төрагасы Казакстанга иш сапары менен барат
12:37
Чет өлкөдө иштеп, бирок акчаны үнөмдөө кыйынбы? Мигранттар кетирген башкы 5 ката