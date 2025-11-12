Пайдалуу кеңеш: Ананасты кимдер жебеши керек?

Гастрит, жогорку кычкылдуулук жана аллергияга жакын адамдар ананастан баш тартышы керек. Бул тууралуу Ndn.info сайты жазып чыкты.
Маалыматка ылайык, гастроэнтеролог Людмила Сухорукованын айтымында, бул экзотикалык жемишти бул топтор үчүн жегенге каршы көрсөтүлөт, анткени анын курамындагы жемиш кислотасы көп.
Адис ананас жегенде сунушталган дозадан ашпоо сунушталарын белгиледи. Анткени ал ооз көңдөйүнүн былжыр челинин дүүлүктүрүшү мүмкүн. Үч жашка чейинки балдар бул жемиштен таптакыр баш тартышы керек.
Белгилей кетчү нерсе, ананас аз калориялуу азык деп эсептелет: жемиштин 100 граммында болгону 52 калория бар. Ананас ошондой эле дээрлик бардык витаминдердин, анын ичинде С витамининин булагы болуп саналат жана анын гликемиялык индекси төмөн, демек, аны диабет менен ооругандар жана ашыкча салмактагылар зыянсыз жей алышат.