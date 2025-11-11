15:52
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

«Манас Кубогу- 2025» эл аралык турнири өтөт

Манас шаарында 23 жашка чейинки (U-23) командалар арасындагы Манас Кубогу 2025 эл аралык футбол турнири 12-ноябрдан 18-ноябрга чейин өтөт. Мелдешке Кыргызстан, Бахрейн, Иран жана Орусиянын олимпиадалык курама командалары катышат.

Бардык беттештер Курманбек стадионунда өтөт.

Уюштуруучулар турнирдин максаты жаштар командаларынын ортосунда тажрыйба алмашуу, эл аралык аренада алардын оюн практикасын жакшыртуу жана өлкөлөр ортосундагы достук байланыштарды чыңдоо экенин белгилешет. Андан тышкары, турнирге катышуу Кыргызстан курама командасынын 2026-жылдагы Азия Кубогунун финалдык этабына даярдыгынын бир бөлүгү болот.

Кыргызстан курама командасынын беттештеринин графиги:

  • 12-ноябрь | саат 19:00 — Кыргызстан — Бахрейн;
  • 15-ноябрь | саат 19:00 — Иран — Кыргызстан;
  • 18-ноябрь | саат 19:00 — Кыргызстан — Орусия.

Беттештердин алдында күйөрмандар концерт жана шоу программасынан, ошондой эле байге ойнотуудан ырахат алышат. Бардык беттештер саат 19:00дө башталат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350483/
Кароо: 47
Басууга
Теги
VI Ислам тилектештик оюндары. Боксчу Нурадин Рустамбек уулу күмүш медаль утту
Самбо боюнча дүйнө чемпионаты. Кыргыз курамасы командалык эсепте 3-орунду ээледи
Самбо боюнча дүйнө чемпионаты. Кыргызстандык Даниел Асеков алтын медаль утту
Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде килемге чыгат
ФИФА дүйнөнүн эң мыкты оюнчусуна талапкерлерди жарыялады
Бишкекте самбо боюнча дүйнө чемпионаты өтөт
Кыргызстандын хоккей клубдары Өзбекстандын ачык чемпионатына катышат
Golden Boy-2025: Дүйнөнүн эң мыкты жаш футболчусу аныкталды
Кыргызстандык спортчу Рамазан Тянгубер Азия жаштар оюндарында алтын медаль алды
Криштиану Роналдунун уулу Португалия курама командасында дебют жасады
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл&nbsp;аралык турнирде килемге чыгат Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде килемге чыгат
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34&nbsp;талапкерди каттоодон баш тартты БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү
Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды
11-ноябрь, шейшемби
15:32
«Манас Кубогу- 2025» эл аралык турнири өтөт «Манас Кубогу- 2025» эл аралык турнири өтөт
15:20
Адылбек Касымалиев: «Кыргыз-орус мамилелери туруктуу түрдө бекемделип жатат»
14:52
Камчыбек Ташиев Оштогу чек арачыларга жаңы батирлердин ачкычтарын тапшырды
13:48
Ош облусунда 65 өспүрүм мыйзамсыз иштегени аныкталды
13:12
Быйылкы адабият боюнча Букер сыйлыгынын жеңүүчүсү аталды