12:47
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Өпкө рагынын кеңири таралган түрү аныкталды

Үч жумага же андан көпкө созулган жөтөл өпкө рагынын симптому болушу мүмкүн экендигин Gazeta.ru сайты жазып чыкты.

Daily Mirror гезити Улуу Британиянын Улуттук саламаттыкты сактоо кызматынын (NHS) адистери бул тууралуу эскертишти.

Маалыматка ылайык, көпчүлүк учурларда жөтөл суук тийүү, сасык тумоо же COVID-19 сыяктуу кеңири таралган себептер менен байланыштуу экенин, бирок кээде рактын өнүгүшүн көрсөтүшү мүмкүн экенин тактайт. Эскертүүчү белгилерге узакка созулган же күчөгөн жөтөл, кайталанган респиратордук инфекциялар, кан менен жөтөлүү, дем алганда же жөтөлгөндө оору, дем алуунун тынымсыз кысылышы, чарчоо, табиттин жоголушу жана себепсиз арыктоо кирет.

Кызматтын веб-сайтында өпкө рагынын анча көп кездешпеген белгилерине манжалардын формасынын өзгөрүшү, жутуунун кыйындашы же оорутушу, дем алууда кыйынчылык, кырылдаган үн, үндүн каргылданышы жана беттин же моюндун шишиги кирери белгиленген.

«Тамеки чегүү негизги коркунуч фактору бойдон калууда, ал учурлардын 70% дан ашыгын түзөт. Башка мүмкүн болгон себептерге радон, асбест жана көмүрдүн түтүнүнө дуушар болуу кирет», — деп жыйынтыкташты дарыгерлер.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350429/
Кароо: 106
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Кан басым жогорулашына алгач кандай жардам көрсөтүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Тынч уйку үчүн кечки тамактануунун негизги принциптери
Пайдалуу кеңеш: Жылытуучу эң мыкты суусундуктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Ачуу тамактар ​​мээнин иштешин жакшыртабы?
Пайдалуу кеңеш: Дарыгерлер сүттүн күтүлбөгөн коркунучун аныктады
Пайдалуу кеңеш: Кан басымды төмөндөтүүгө жардам берчү салаттар аталды
Пайдалуу кеңеш: Күн бою энергияны сактоочу беш азык аталды
Пайдалуу кеңеш: Суук тийүүнү дарылоодогу үч кооптуу ката аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Күздөгү абдан пайдалуу эртең мененки тамак кандай болушу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кимдер колбаса жана хот-дог жебеши керек?
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл&nbsp;аралык турнирде килемге чыгат Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде килемге чыгат
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34&nbsp;талапкерди каттоодон баш тартты БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү
Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды
11-ноябрь, шейшемби
12:37
Бишкектеги Эркиндик бульварынын бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат Бишкектеги Эркиндик бульварынын бир бөлүгү оңдоо иштери...
12:15
Бишкектеги рейд. Күндө коомдук транспорттон 10дон ашык жүргүнчүгө айып салынууда
11:43
Баткен облусунда аткезчилик каналы жабылды. 12 адам кармалды
11:29
Пайдалуу кеңеш: Өпкө рагынын кеңири таралган түрү аныкталды
10:48
Кыргызстан быйыл 310 миллиард сомдон ашык салык жана төгүмдөрү жыйналды