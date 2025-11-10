13:26
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Кан басым жогорулашына алгач кандай жардам көрсөтүү керек?

Кан басымынын жогорулашы көбүнчө стресстен, айрым тамак-аштардан, күнгө күйүүдөн жана ысыкта дымып бөлмөдө болуудан келип чыгат. Бул тууралуу Lenta.ru сайты дарыгер Ирина Волгина менен болгон маегинде белгиледи.

Дарыгер гипертония менен ооруганда, аны пайда кылган факторлорду алгач жок кылуу жана максималдуу эс алуу жана ыңгайлуулукту камсыз кылуу маанилүү экенин түшүндүрдү. Ал мындай учурларда таза абага жетүү өзгөчө маанилүү экенин, анткени ден соолуктун начарлашы көбүнчө дымып калуудан келип чыгарын тактады. Волгина терезени ачуу, тар кийимдерди бошотуу жана бейтапка жатып, тынчтанууга жардам берүү пайдалуу экенин түшүндүрдү.

«Кан басымынын жогорулашын бир нече белгилер менен аныктоого болот: баш оору (көбүнчө баштын артында же аныкталбаган жерде), баш айлануу, ал тургай жыгылып калуу, жүрөк айлануу, кусуу, көздүн алдында жылдыздарды көрүү жана көрүүнүн жалпы начарлашы.» Мындай абалда ар кандай ысык же физикалык активдүүлүк катуу каршы көрсөтүлөт: ысык ванналар, сауналар, спорт жана үйдү тазалоо сыяктуу интенсивдүү жумуштар. Оор, ачуу жана ысык тамактардан да баш тартуу керек», — деп түшүндүрдү дарыгер.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350285/
Кароо: 95
