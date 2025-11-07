17:19
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Кыргызча

Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде килемге чыгат

Эртең, 8-ноябрда Кыргызстандык балбан Акжол Махмудовдун Поддубный лигасынын эл аралык турниринде беттешке чыгат. Бул тууралуу турнирдин сайтында жарыяланды.

Маалыматка ылайык, ал Москвада өтө турган онунчу Поддубный лигасынын турниринде (PWL-10) күч сынашат.

Махмудов 82 килограмм салмактагылар арасында болгариялык Хайк Мнацаканян менен беттешет.

Болгариялык спортчу Дүйнөлүк жана Европа чемпионаттарынын эки жолку коло медалынын ээси.

Махмудов менен Мнацаканян буга чейин PWL турнирлеринде эки жолу күрөшкөн. Балбандар үч жолу беттешке чыгышкан. Алардын беттештеринин жалпы эсеби 2-1 Акжол Махмудовдун пайдасына чечилген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350117/
Кароо: 70
Басууга
Теги
ФИФА дүйнөнүн эң мыкты оюнчусуна талапкерлерди жарыялады
Бишкекте самбо боюнча дүйнө чемпионаты өтөт
Кыргызстандын хоккей клубдары Өзбекстандын ачык чемпионатына катышат
Golden Boy-2025: Дүйнөнүн эң мыкты жаш футболчусу аныкталды
Кыргызстандык спортчу Рамазан Тянгубер Азия жаштар оюндарында алтын медаль алды
Криштиану Роналдунун уулу Португалия курама командасында дебют жасады
UFC: Абсолюттук мушкерлер уюмунун эң мыкты спортчусу аныкталды
АФКнын Чакырык лигасы. Кыргызстандык футбол клубдары экинчи беттештерин өткөрдү
U-23: Балбан Асан уулу Өмүрбек күрөш боюнча дүйнө чемпионатта күмүш медаль утту
U-23: Балбан Асан уулу Өмүрбек күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
7-ноябрь, жума
16:56
Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде килемге чыгат Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде киле...
16:07
Бишкектеги Фучик көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу эки күн жабылат
15:45
Ашууларда жол ачык: жол кыймылы үзгүлтүксүз уланууда
15:05
Камчыбек Ташиев төрт балалуу энеге батир белек кылып, насыясын төлөп берди
14:15
БШК талапкерлердин бюллетендеги номерин чүчүкулак аркылуу аныктайт