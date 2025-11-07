Пайдалуу кеңеш: Тынч уйку үчүн кечки тамактануунун негизги принциптери

Дарыгердин айтымында, кечки тамак жеңил жана тең салмактуу болушу керек. Идеалында, тамак-аш жана суусундуктар жылуу болушу керек, анткени муздак тамактар ашказанды дүүлүктүрүп, эс алууга тоскоол болот. Кечинде таттууларды жана кофеин кошулган суусундуктарды ичүүдөн алыс болуу керек. «Ашыкча кант жана стимуляторлор кортизолдун деңгээлин жогорулатат жана эс алууга тоскоол болот. Жатар алдында алты саат мурун бир порция кофеин ичүү да терең уйкуну 15-20 пайызга кыскартат», — деп түшүндүрдү гастроэнтеролог. Ошондой эле, түнкүсүн жакшы уктоо үчүн ашыкча тамактанбоо жана ачка жатып калбоо маанилүү.
Кечинде машыккандар үчүн кечки тамакка белок жана углеводдор кошулган жеңил тамактарды тандоону сунуштады: мөмө-жемиш кошулган быштак, омлет, жашылча кошулган балык же запеканка. Жумуштан кеч кайтып келгендер үчүн ал кечки тамакты экиге бөлүүнү сунуштады: кечинде эрте жеңил тамак жана жатар алдында бир саат мурун жеңил тамак. Айрыкча убакыт алкактарын алмаштырганда, кечки тамакты мүмкүн болушунча жөнөкөй кармоо керек — салат, майсыз балык жана бир нече жаңгак.
«Ойгонуп кетпеш үчүн акыркы стакан сууну жатар алдында 1-1,5 саат мурун ичүү керек. Машыгуудан же саунадан кийин, эгер суусасаңыз, жатар алдында бир аз суу (100-150 миллилитр) ичсеңиз болот. Суюктукту толугу менен чектөөнүн кажети жок — тең салмактуулукту сактоо маанилүү», — деп кошумчалады дарыгер.