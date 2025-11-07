09:25
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Кыргызча

ФИФА дүйнөнүн эң мыкты оюнчусуна талапкерлерди жарыялады

Эл аралык футбол федерациясы(ФИФА) өзүнүн расмий сайтында 2025-жылдагы дүйнөнүн мыкты оюнчусу сыйлыгына талапкерлердин тизмесин жарыялады.

«Реал Мадриддин» чабуулчусу Винисиус Жуниор 2024-жылы сыйлыкты жеңип алган. 2024-жылдагы «Алтын топтун» ээси Родри добуш берүүдө экинчи орунду ээлеген.

ФИФАнын «Мыкты» сыйлыгына талапкерлердин тизмеси:

Усман Дембеле (Франция) — ПСЖ.

Ашраф Хакими (Марокко) — ПСЖ.

Гарри Кейн (Англия) — «Бавария» Мюнхен.

Килиан Мбаппе (Франция) — «Реал Мадрид».

Нуно Мендеш (Португалия) — ПСЖ.

Коул Палмер (Англия) — «Челси». Педри (Испания) — «Барселона».

Рафинья (Бразилия) — «Барселона».

Мохамед Салах (Египет) — «Ливерпуль».

Витинья (Португалия) — ПСЖ.

Ламин Ямал (Испания) — Барселона.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349985/
Кароо: 105
Басууга
Теги
Бишкекте самбо боюнча дүйнө чемпионаты өтөт
Кыргызстандын хоккей клубдары Өзбекстандын ачык чемпионатына катышат
Golden Boy-2025: Дүйнөнүн эң мыкты жаш футболчусу аныкталды
Кыргызстандык спортчу Рамазан Тянгубер Азия жаштар оюндарында алтын медаль алды
Криштиану Роналдунун уулу Португалия курама командасында дебют жасады
UFC: Абсолюттук мушкерлер уюмунун эң мыкты спортчусу аныкталды
АФКнын Чакырык лигасы. Кыргызстандык футбол клубдары экинчи беттештерин өткөрдү
U-23: Балбан Асан уулу Өмүрбек күрөш боюнча дүйнө чемпионатта күмүш медаль утту
U-23: Балбан Асан уулу Өмүрбек күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
Лионель Месси «Интер Майами» менен келишимин 2028-жылга чейин узартты
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
7-ноябрь, жума
09:25
Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөш...
09:05
Суук аба ырайы келди. Бишкек кайрадан эң кир абасы бар шаарлардын катарына кирди
08:19
Садыр Жапаров АКШнын сенаторлору жана конгрессмендери менен жолугушту
08:00
ФИФА дүйнөнүн эң мыкты оюнчусуна талапкерлерди жарыялады
07:53
Кытайдагы жер титирөө, Кыргызстанда сезилди
6-ноябрь, бейшемби
17:36
7-ноябрда күтүлгөн аба ырайы
17:12
Нарын облусунда Кында ашуусу жазга чейин жабылды
17:03
Дайырбек Орунбеков Кыргызстандагы электр энергиясынын өчүрүлүшүнүн себебин айтты
15:20
2025-жылдын аягына чейин 60 айыл толук суу менен камсыздалат