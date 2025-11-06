Пайдалуу кеңеш: Жылытуучу эң мыкты суусундуктар аталды

Эндокринолог Маргарита Белоусованын айтымында, кара жана көк чай, кофе жана какао эң мыкты жылытуучу суусундуктар болуп саналат. Бул тууралуу Lenta.ru сайты жазып чыкты.
Дарыгер чай менен кофедеги кофеин организмдин жылуулук бөлүп чыгаруусун көбөйтүүгө жардам берерин, бирок аны ашыкча колдонууга болбойт деп белгиледи. «Чоңдорго кофеинди күнүнө 400 микрограмм менен чектөө сунушталат, бул болжол менен төрт чыны кофе же чайга барабар», — деп түшүндүрдү ал. Адис жүрөк оорусу жана уйкусуздук менен ооруган адамдарга күнүмдүк кофеинди азайтып, күчтүү суусундуктардан алыс болууну сунуштады.
Эндокринологдун айтымында, какао жана алкоголсуз глинтвейн сыяктуу таттуу суусундуктар флавонолдору жана татымалдарынан улам суук аба ырайында эң сонун жылуулоочу касиетке ээ. Бирок, ал канттын курамы жогору болгондуктан, аларды күн сайын ичпөөгө чакырды.
Адис ошондой эле имбирди компотко же башка суусундукка кошууну сунуштады. Ал анын курамында жылытуучу таасир берүүчү гингерол жана шогаол бар экенин түшүндүрдү. Бирок, бул суусундукту ашказан жарасы, гастрити, кан агууга жакындыгы бар адамдар же кош бойлуу же эмчек эмизген аялдар дарыгер менен кеңешпестен ичпеши керек.