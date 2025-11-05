Пайдалуу кеңеш: Ачуу тамактар ​​мээнин иштешин жакшыртабы?

Жапониядагы Шибаура технология институтунун окумуштуулары какао, кызыл шарап жана мөмөлөрдө кездешүүчү флаванолдор — мээни активдештирип, эс тутумду, көңүл бурууну жана үйрөнүүнү жакшырта аларын аныкташты. Бул тууралуу Gazeta.ru сайты жазып чыкты.
Флаванолдор нейрондорду коргой турганы жана когнитивдик функцияны жакшыртаары белгилүү. Бул кошулмалардын мээнин иштешине кандай таасир этерин түшүндүрүү үчүн жапон изилдөөчүлөрү алардын курчутуучу даамы борбордук нерв системасын стимулдайт деген гипотезаны текшеришкен.
Чычкандардагы эксперименттерде флаванолдор дене салмагынын килограммына 25 жана 50 мг дозада берилген. Көзөмөл топко дистилденген суу берилген. Жүрүм-турумдук тесттер флаванолдор берилген жаныбарлардын активдүүрөөк, мейкиндикте жакшыраак багыт алганы жана тезирээк үйрөнгөнү көрсөтүлдү.
Биохимиялык анализ мотивация, көңүл буруу жана стресске жооп берүү үчүн жооптуу мээ түзүлүштөрүндө дофаминдин, норадреналиндин жана алардын прекурсорлорунун деңгээли жогорулаганын көрсөткөн.
Ошол эле учурда нейротрансмиттерлердин синтезине жана ташылышына катышкан ферменттердин активдүүлүгү жогорулап, заарадагы катехоламиндердин — козголуу жана стресс учурунда бөлүнүп чыккан гормондордун — деңгээли жогорулаган.
Изилдөөнүн жетекчиси доктор Ясуюки Фуджи түшүндүргөндөй, флаванолдордун ачуу жана курчутуучу даамы сезүү нервдери аркылуу мээге сигналдарды өткөрүп, борбордук нерв системасын активдештире алат. Ошентип, сиңирүү деңгээли төмөн болгон күндө да, бул кошулмалар когнитивдик функцияны жана жалпы жыргалчылыкты жакшыртуучу физиологиялык процесстерди козгой алат.