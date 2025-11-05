12:43
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Ачуу тамактар ​​мээнин иштешин жакшыртабы?

Жапониядагы Шибаура технология институтунун окумуштуулары какао, кызыл шарап жана мөмөлөрдө кездешүүчү флаванолдор — мээни активдештирип, эс тутумду, көңүл бурууну жана үйрөнүүнү жакшырта аларын аныкташты. Бул тууралуу Gazeta.ru сайты жазып чыкты.

Флаванолдор нейрондорду коргой турганы жана когнитивдик функцияны жакшыртаары белгилүү. Бул кошулмалардын мээнин иштешине кандай таасир этерин түшүндүрүү үчүн жапон изилдөөчүлөрү алардын курчутуучу даамы борбордук нерв системасын стимулдайт деген гипотезаны текшеришкен.

Чычкандардагы эксперименттерде флаванолдор дене салмагынын килограммына 25 жана 50 мг дозада берилген. Көзөмөл топко дистилденген суу берилген. Жүрүм-турумдук тесттер флаванолдор берилген жаныбарлардын активдүүрөөк, мейкиндикте жакшыраак багыт алганы жана тезирээк үйрөнгөнү көрсөтүлдү.

Биохимиялык анализ мотивация, көңүл буруу жана стресске жооп берүү үчүн жооптуу мээ түзүлүштөрүндө дофаминдин, норадреналиндин жана алардын прекурсорлорунун деңгээли жогорулаганын көрсөткөн.

Ошол эле учурда нейротрансмиттерлердин синтезине жана ташылышына катышкан ферменттердин активдүүлүгү жогорулап, заарадагы катехоламиндердин — козголуу жана стресс учурунда бөлүнүп чыккан гормондордун — деңгээли жогорулаган.

Изилдөөнүн жетекчиси доктор Ясуюки Фуджи түшүндүргөндөй, флаванолдордун ачуу жана курчутуучу даамы сезүү нервдери аркылуу мээге сигналдарды өткөрүп, борбордук нерв системасын активдештире алат. Ошентип, сиңирүү деңгээли төмөн болгон күндө да, бул кошулмалар когнитивдик функцияны жана жалпы жыргалчылыкты жакшыртуучу физиологиялык процесстерди козгой алат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349733/
Кароо: 109
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Дарыгерлер сүттүн күтүлбөгөн коркунучун аныктады
Пайдалуу кеңеш: Кан басымды төмөндөтүүгө жардам берчү салаттар аталды
Пайдалуу кеңеш: Күн бою энергияны сактоочу беш азык аталды
Пайдалуу кеңеш: Суук тийүүнү дарылоодогу үч кооптуу ката аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Күздөгү абдан пайдалуу эртең мененки тамак кандай болушу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кимдер колбаса жана хот-дог жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Дүкөндө сатылган балмуздак эмне үчүн коркунучтуу?
Пайдалуу кеңеш: Көп өлчөмдөгү кант мээнин иштешине зыян келтирет
Пайдалуу кеңеш: Баш ооруну дарысыз кантип басаңдатуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Холестеринди төмөндөтүүчү 12 азык аталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Эртең менен Кыргызстан боюнча 3&nbsp;баллдык жер титирөө болду, бирок ал&nbsp;сезилген жок Эртең менен Кыргызстан боюнча 3 баллдык жер титирөө болду, бирок ал сезилген жок
5-ноябрь, шаршемби
12:33
Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү күтүлөт Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү күтү...
12:05
Ошто опузалап пара талап кылган жактоочу кармалды
11:28
Пайдалуу кеңеш: Ачуу тамактар ​​мээнин иштешин жакшыртабы?
11:19
Сот аткаруучулар казынага 510 миллион сомдон ашык каражатты кайтарышты
10:35
Кыргызстандын хоккей клубдары Өзбекстандын ачык чемпионатына катышат