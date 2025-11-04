11:54
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Дарыгерлер сүттүн күтүлбөгөн коркунучун аныктады

Сүттү ашыкча колдонуу атеросклеротикалык таргылдардын пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу NEWS.ru сайты жазып чыкты.

Андан тышкары, ал ашыкча салмак кошуу коркунучу бар экенин белгиледи.

«Сүттү колдонуунун эң чоң коркунучу организм керектүү ферменттердин жетишсиздигинен улам продуктуну сиңире албаганда пайда болот. Бул шишикке, ооруга жана организмди керектүү калориялардан ажыратууга алып келет. Бул айрыкча ымыркай кезинде өтө кооптуу. Чоңдордо сүттү ашыкча колдонуу семирүүгө жана атеросклеротикалык таргылдын пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Бирок, дагы бир жолу, эгер сиз күн сайын сүттү көпкө чейин ичсеңиз, бул чыныгы коркунуч», — деп эскертти Умнов.
