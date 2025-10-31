12:37
Пайдалуу кеңеш: Кан басымды төмөндөтүүгө жардам берчү салаттар аталды

Жогорку кан басымы көп жылдар бою байкалбай, акырындык менен жүрөккө, кан тамырларга жана бөйрөктөргө зыян келтире турган «үнсүз өлтүргүч» болуп саналат. Бирок окумуштуулар эки тааныш ингредиенттен жасалган жөнөкөй салат кан басымын төмөндөтүүгө жардам берерин аныкташты. Бул тууралуу «Чемпионат» басылмасы жазып чыкты.

Жогорку кан басымы жүрөктүн денеге канды айландыруу үчүн көбүрөөк иштешине туура келет дегенди билдирет. Убакыттын өтүшү менен бул кан тамырларды алсыратат жана инсультка же жүрөк оорусуна алып келиши мүмкүн. Гипертониянын негизги себептеринин бири — диетадагы ашыкча туз жана жашылча-жемиштердин жетишсиздиги болуп саналат. Бирок диетадагы кичинекей өзгөрүүлөр да байкаларлык таасир этиши мүмкүн.

Эмне үчүн шпинат?

Торонтодогу Сент-Майкл ооруканасынын окумуштуулары шпинатта кан тамырларды кеңейтип, кан айланууну жакшыртуучу нитраттардын жогорку концентрациясы бар экенин аныкташкан. Бул жүрөккө түшкөн жүктү азайтып, кандын айланышын жеңилдетет.

Изилдөө учурунда 27 ыктыярчы нитраттарга бай шорпону (845 мг) же спаржа шорпосун, анын курамында болгону 0,6 мг бар экенин ичкен. Болгону жети күндөн кийин шпинат тобунун кан басымы бир топ төмөндөгөн.

Бальзам уксусунун ролу

Уксустун негизги компоненти болгон уксус кислотасы кан басымын да төмөндөтөрү көрсөтүлгөн. Ал кан тамырлардын тонусун жөнгө салуучу ренин гормонуна таасир этет жана алардын табигый түрдө кеңейишине жардам берет.

Ошентип, шпинат менен бальзам уксусунун айкалышы даамдуу гана эмес, ошондой эле пайдалуу: ал табигый түрдө кан басымын нормалдуу кармап турат, кан айланууну жакшыртат жана энергияны жогорулатат.

Кан басымын төмөндөтүүнүн башка жолдору:

  • Тең салмактуу тамактануу;
  • Жумасына жок дегенде 150 мүнөт көнүгүү жасаңыз;
  • Туз жана кофеинди азайтыңыз;
  • Алкоголдук ичимдиктерди чектөө жана тамекини таштоо;
  • Ден соолукка пайдалуу салмакты сактоо.

Эгерде сиз кан басымы менен көйгөйлөргө шектенсеңиз, дарыгерге кайрылыңыз.
