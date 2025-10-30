12:06
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Күн бою энергияны сактоочу беш азык аталды

Гарвард университетинин дарыгерлери күнүмдүк рационго кара шоколад, банан, черника, алма жана чили калемпири кошууну сунушташты. Бул тууралуу Gazeta.ru сайты жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, бул азыктар көңүл топтоого жана энергиянын туруктуу деңгээлин сактоого жардам берет.

Адистердин айтымында, кара шоколадды аз өлчөмдө жегенди сунушташат. Анын курамында тамак-аш буласы, ошондой эле флавоноиддер, кофеин жана сергектикти жана когнитивдик функцияны сактоого жардам берүүчү теобромин бар.

Мындан тышкары диетага банан кошууну да сунушташат. Алардын табигый канттары жана татаал углеводдорунун аркасында алар энергиянын жеткиликтүү булагы болуп саналат.

Дарыгерлер ошондой эле черника, алма жана чили калемпири менен үзгүлтүксүз тамактанууну сунушташат. Бул азыктар мээнин кан айланышын жакшыртуучу, акыл-эстин тунуктугун колдогон жана акыл-эстин сергектигин жогорулаткан антиоксиданттарга (айрыкча антоцианиндерге) бай. Алмада энергия деңгээлин турукташтыруучу жана иммундук системаны бекемдөөчү клетчатка жана С витамини бар.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349076/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Суук тийүүнү дарылоодогу үч кооптуу ката аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Күздөгү абдан пайдалуу эртең мененки тамак кандай болушу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кимдер колбаса жана хот-дог жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Дүкөндө сатылган балмуздак эмне үчүн коркунучтуу?
Пайдалуу кеңеш: Көп өлчөмдөгү кант мээнин иштешине зыян келтирет
Пайдалуу кеңеш: Баш ооруну дарысыз кантип басаңдатуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Холестеринди төмөндөтүүчү 12 азык аталды
Пайдалуу кеңеш: Кайсы жашылчаларда кант көп болот?
Пайдалуу кеңеш: Көздүн көрүүсүн чынында эмнелер бузат?
Пайдалуу кеңеш: Сыналгыны кандай аралыкта көрүү керек?
Эң көп окулган жаңылыктар
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2&nbsp;миллионго жетиши мүмкүн 2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
Кыргызстан&nbsp;2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
Өлкөдө &laquo;Дүйнөлүк каражат топтоо күнү &minus;2025&raquo; өнөктүгү башталды Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал&nbsp;пара алган деп шектелүүдө Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
30-октябрь, бейшемби
12:05
UFC 322: Валентина Шевченко 8-жолу титулун коргойт. Машыгуулар кандай жүрүүдө? UFC 322: Валентина Шевченко 8-жолу титулун коргойт. Маш...
11:41
Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан курулуш тармагында кызматташууга макулдашты
11:36
Кар жаашынан улам Төө-Ашууда ири жол кырсыгы болду
11:26
Кыргызстан мыйзам үстөмдүгү индексинде 143 өлкөнүн ичинен 104-орунда турат
11:07
Пайдалуу кеңеш: Күн бою энергияны сактоочу беш азык аталды