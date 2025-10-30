Пайдалуу кеңеш: Күн бою энергияны сактоочу беш азык аталды

Гарвард университетинин дарыгерлери күнүмдүк рационго кара шоколад, банан, черника, алма жана чили калемпири кошууну сунушташты. Бул тууралуу Gazeta.ru сайты жазып чыкты.
Маалыматка ылайык, бул азыктар көңүл топтоого жана энергиянын туруктуу деңгээлин сактоого жардам берет.
Адистердин айтымында, кара шоколадды аз өлчөмдө жегенди сунушташат. Анын курамында тамак-аш буласы, ошондой эле флавоноиддер, кофеин жана сергектикти жана когнитивдик функцияны сактоого жардам берүүчү теобромин бар.
Мындан тышкары диетага банан кошууну да сунушташат. Алардын табигый канттары жана татаал углеводдорунун аркасында алар энергиянын жеткиликтүү булагы болуп саналат.
Дарыгерлер ошондой эле черника, алма жана чили калемпири менен үзгүлтүксүз тамактанууну сунушташат. Бул азыктар мээнин кан айланышын жакшыртуучу, акыл-эстин тунуктугун колдогон жана акыл-эстин сергектигин жогорулаткан антиоксиданттарга (айрыкча антоцианиндерге) бай. Алмада энергия деңгээлин турукташтыруучу жана иммундук системаны бекемдөөчү клетчатка жана С витамини бар.