12:53
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстандын бюджет кирешелеринин кескин өсүшү байкалууда

Кыргызстан улуттук бюджеттин кирешелеринин кескин өсүшү байкалууда. Бул Каржы министрлигинин маалыматтарында белгиленген.

2025-жылдын январынан сентябрына чейин республикалык бюджеттин кирешеси өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 41,2 пайызга өскөн. Ал кезде киреше 304 миллиард 316,3 миллион сомду түзсө, азыр 429 миллиард 742,5 миллион сомду түзөт.

Республикалык бюджеттин салык кирешелери 286 миллиард 883,1 миллион сомду түздү.

Өткөн жыл үчүн республикалык бюджеттин кирешеси 416 миллиард 855,8 миллион сомду түздү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348944/
Кароо: 144
Басууга
Теги
Кыргызстанда соода жана унааларды оңдоо кирешелери 1,2 миллиард сомго чейин өстү
Транспорт министрлигинин ишинен Кыргызстандын бюджетине 55 миллион сомдой түштү
Калктын акчалай кирешеси 2022-жылдын үч айында 5 пайызга өстү
«Кумтөр» кирешесинин 0,6 пайызын Нарын облусуна которуп турат
2020-жылдын соңунда Кыргызстандын экономикалык жоготуусу 5,6 пайызды түзөт
Сентябрда республикалык бюджеттин чыгашалары 11 миллиард сомдон ашмакчы
Калктын номиналдык акчалай кирешелери 108 миллиард сомду түздү
Калктын номиналдуу кирешеси 20 пайызга көбөйдү
Былтыр мамлекеттик бюджетке түшкөн киреше дээрлик 6 миллиард сомго кем болгон
Алмазбек Атамбаев бийлигинин акыркы жылында 100 миллион 118 миң сом иштеген
Эң көп окулган жаңылыктар
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2&nbsp;миллионго жетиши мүмкүн 2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
Кыргызстан&nbsp;2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
Өлкөдө &laquo;Дүйнөлүк каражат топтоо күнү &minus;2025&raquo; өнөктүгү башталды Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал&nbsp;пара алган деп шектелүүдө Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
29-октябрь, шаршемби
12:13
Бишкектин Фучик көчөсүндөгү жол оңдоо иштери качан аяктары айтылды Бишкектин Фучик көчөсүндөгү жол оңдоо иштери качан аякт...
12:00
Көмүрсүз таза жылуулук: Бишкекте жылуулук насостор боюнча келишимге кол койду
11:32
Кыргызстандын бюджет кирешелеринин кескин өсүшү байкалууда
11:24
Пайдалуу кеңеш: Суук тийүүнү дарылоодогу үч кооптуу ката аныкталды
11:03
АКШда Дональд Трамптын популярдуулугу рекорддук деңгээлде төмөндөдү. Себеби