15:50
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Кыргызча

«Кумтөр» ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты

2025-жылдын жыйынтыгы боюнча компаниянын кирешеси 124 млрд 216 миллион сомдон ашты. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды.

Ал белгилегендей, ал эми жыл соңуна чейин алтын өндүрүүнүн көлөмү 12 тоннага жетет.

«Мына ушул кирешелер мамлекетибиздин казынасына түшүп, элдин кызыкчылыгына жумшалып жатат.

Кумтөргө чет элдик компания ээлик кылган жылдары 410 тоннадан ашык алтын казылып чыгып кеткен. Анын ичинде күмүш жана башка баалуу металлдары канча?! Ошол, 410 тонна алтындын баасын өзүңүздөр санап көрүңүздөрчү...

Чет элдик компания иштеткен 29 жылда — Кыргызстан алган үлүштүк (дивиденд) кирешенин баарын кошкондо, болгону 101 миллион доллар болгон.

Быйыл бир жылдык эле үлүштүк кирешебиз 150 млн доллар болуп жатат. Жыл ичиндеги жалпы кирешебиз доллар менен санаганда — 1 млрд 420 млн доллардан ашты.

 Эмне дейбиз, ушул байлыктар элибизге буюрсун, мамлекетибиздин жакшылыктарына жумшалсын!

Ошондой эле, бул оомат — президентибиз Садыр Жапаровдун ондогон жылдар бою «Кумтөрдү мамлекетке алыш керек» деп бүт кайрат-күчүн жумшап, ал үчүн оор азаптарды башынан кечирген эмгегинин натыйжасы менен байланыштырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356507/
Кароо: 39
Басууга
Теги
Президенттин Иш башкармалыгынын кирешеси 2020-жылдан бери 30 эсеге өстү
Айып пулдардан жана лицензиялардан бюджетке канча каражат түшкөнү айтылды
Кыргызстандын бюджет кирешелеринин кескин өсүшү байкалууда
Кумтөр: Оор техникаларды оңдоочу цех кандай иштейт?
Кыргызстанда соода жана унааларды оңдоо кирешелери 1,2 миллиард сомго чейин өстү
«Кумтор» медкызматы Тоголок кенин тез жардам унаасы менен камсыздады
Кумтөр кени калдыктарды сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорун ишке киргизди
«Кумтөрдө» калыбына келтирилген дөңгөлөктөрдү колдонуу 1,5 млн долларды үнөмдөйт
«Кыргызалтын»: Кумтөрдүн 2025-жылга алтын өндүрүү планы толугу менен аткарылат
Экологиялык жоопкерчилик. Кумтөр жаратылышты сактап калуу үчүн эмне кылууда?
Эң көп окулган жаңылыктар
Эки күнгө созулган IV&nbsp;Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды Эки күнгө созулган IV Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды
Бишкекте IV&nbsp;Элдик курултай өз&nbsp;ишин баштады Бишкекте IV Элдик курултай өз ишин баштады
Садыр Жапаров: &laquo;Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат&raquo; Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат»
Садыр Жапаров армияны заманбап чакырыктарга туруштук берерин белгиледи Садыр Жапаров армияны заманбап чакырыктарга туруштук берерин белгиледи
29-декабрь, дүйшөмбү
15:35
«Кумтөр» ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты «Кумтөр» ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык ки...
15:25
Президенттин атын колдонгон. УКМК алдамчылыкка шектүү адамды кармады
15:03
Жаңы жылда Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт
13:29
«Тулпар» картасынын ээлери Ташкенттеги коомдук транспортто төлөм жүргүзө алышат
13:19
Бишкектин коомдук транспортунда накталай акчасыз жүрүүлөрдүн саны өсүүдө