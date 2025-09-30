09:25
Кыргызстанда соода жана унааларды оңдоо кирешелери 1,2 миллиард сомго чейин өстү

Кыргызстанда соода жана автомобиль жана мотоциклдерди оңдоп-түзөө кирешелери 1,2 миллиард сомго чейин жогорулады. Бул маалыматтар Улуттук статистикалык комитетте камтылган.

Отчет быйылкы жылдын биринчи сегиз айын камтыйт жана 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12 пайыздык өсүштү көрсөтөт.

Тамак-аш тейлөө ишканаларын кошкондо чекене сооданын түзүмүндө тамак-аш товарлары 52,5 пайызды, ал эми азык-түлүк эмес товарлар 47,5 пайызды түзөт.

Август айында азык-түлүк сатуу 1,3 эсеге, ал эми азык-түлүк эмес товарларды сатуу 6,4 пайызга өскөн.

Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүнүн көлөмү 25 пайызга өстү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345376/
Кароо: 32
