Пайдалуу кеңеш: Суук тийүүнү дарылоодогу үч кооптуу ката аныкталды

Дарыгер Мурад Курбанов антибиотиктерди өз алдынча колдонуу жана суук тийүүнү дарылоодогу эң кооптуу ката деп атады. Бул тууралуу Lenta.ru сайты жазып чыкты.
Анын айтымында, КРВИ вирустук мүнөзгө ээ жана бул дары-дармектер аларды дарылоодо пайдасыз. Бул дарыларды өз алдынча колдонуу бактерияларда антибиотиктерге туруктуулуктун өнүгүшүнө, аллергияга жана ичеги микрофлорасынын көйгөйлөрүнө алып келиши мүмкүн экенин түшүндүрдү.
Дагы бир кеңири таралган ката — мурунду ачуучу тамчыларды ашыкча колдонуу. Дарыгер бул дары-дармектер чындап эле дем алууну жеңилдетээрин, бирок аларды катуу чектелген мөөнөткө — беш-жети күндөн ашык эмес колдонуу керектигин түшүндүрдү. Болбосо, көз карандылык пайда болуп, натыйжада дары-дармектерден улам пайда болгон ринит пайда болушу мүмкүн, анда адам тамчыларсыз мурун аркылуу кадимкидей дем ала албайт.
Акырында, Курбанов адамдарды ооруну бут менен жеңүүгө аракет кылбоого чакырды. Ал суук тийүү учурунда организмге эс алуу жана жетиштүү суюктук керек экенин түшүндүрдү. Дарыгердин айтымында, уйкунун жетишсиздиги жана суусуздануу ооруну күчөтүп, иммундук системаны алсыратып, калыбына келүү процессин жайлатат.