АФКнын Чакырык лигасы. Кыргызстандык футбол клубдары экинчи беттештерин өткөрдү

Кыргызстандык командалар Азия футбол конфедерациясынын Чакырык лигасындагы экинчи беттештерин өткөрүштү. Бул тууралуу Кыргызстандык Кесипкөй футбол лигасынын басма сөз кызматы билдирди.

ФК «Абдыш-Ата» Бутанда өтүп жаткан «А» тобундагы оюнда Омандын «Аш-Шабабына» 1:2 эсебинде утулуп калды.

Кыргыз клубу биринчи беттешинде Түркмөнстандын «Алтын Асыр» командасына каршы 0:1 эсебинде утулуп калды. 31-октябрда «Абдыш-Ата» Бутандын «Паро» командасы менен ойнойт.

Бишкекте өтүп жаткан «С» тобундагы оюнда «Мурас Юнайтед» Ливандын «Аш-Сафа» командасын 2:0 эсебинде жеңди.

Биринчи турда Тажикстандын «Регар» ТадАЗы менен 0:0 эсебинде тең чыкты. 31-октябрда биздин команда «Аль-Араби» (Кувейт) командасы менен беттешет.

Топтук этапка жалпысынан 12 клуб катышат. Батыш зонасындагы үч топтон төрт команда плей-оффко чыгат — үч жеңүүчү жана эң мыкты экинчи орунду ээлеген.
