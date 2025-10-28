13:39
Пайдалуу кеңеш: Күздөгү абдан пайдалуу эртең мененки тамак кандай болушу керек?

Күз жана кыш мезгилдеринде ден соолукка пайдалуу эртең мененки тамактын негизги принциптери кандай болушу керек? Бул суроого дарыгер Дебора Ли күндүн биринчи тамагы жөн гана жеңил тамак эмес, толук жана тең салмактуу тамак болушу керектигин белгиледи.

Championat.com сайтынын маалыматына караганда, адис эртең мененки тамакка күнүмдүк калорияңыздын 20-30%ын, башкача айтканда, аялдар үчүн 400-600 ккал жана эркектер үчүн 500-750 ккал ичүүнү сунуштайт.

Баланс дагы маанилүү. Дарыгер эртең мененки тамакта сөзсүз түрдө белок жана углеводдор болушу керек деп түшүндүрдү. Биринчиси организмди энергия менен камсыз кылса, экинчиси токчулук сезимин жаратат. Бирок, ал мындай тамактан кийин бир сааттын ичинде ачкачылык жана чарчоо кайтып келерин эскертип, таттуу дан эгиндерин жана бышырылган азыктардан баш тартууну сунуштайт.

Терапевт ошондой эле тамактануу убактысынын маанилүүлүгүн баса белгилейт. Акыркы изилдөөлөргө шилтеме жасап, Дебора Ли эртең мененки тамакты саат 9:00гө чейин ичүү энергияны гана жогорулатпастан, келечекте деменциянын пайда болуу коркунучун азайтууга жардам берерин билдирди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348808/
