Кыргызстан Кытайдан импорттолгон унаалардын саны боюнча алдыңкы 20 өлкөгө кирди

Кытайдан импорттолгон унаалардын саны боюнча алдыңкы 20 өлкөнүн катарына кирди. Бул маалыматтар Кытай Эл Республикасынын Башкы бажы башкармалыгынын маалыматтарында камтылган.

Белгилей кетсек, ушул жылдын январь айынан сентябрга чейин Кыргыз Республикасына жеңил унааларды импорттоонун көлөмү 1,5 миллиард долларды түзгөн.

Кытайлык жеңил унааларды эң көп импорттогон өлкөлөр:

  • Бириккен Араб Эмираттары (5,3 миллиард доллар),
  • Россия (5 миллиард доллар),
  • Бельгия (5 миллиард доллар),
  • Улуу Британия (4,7 миллиард доллар
  • Мексика (4,2 миллиард доллар)
