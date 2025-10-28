U-23: Балбан Асан уулу Өмүрбек күрөш боюнча дүйнө чемпионатта күмүш медаль утту

Фото Интернеттен алынды. U-23: Балбан Асан уулу Өмүрбек күрөш боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль утту
Асан уулу Өмүрбек Сербиянын Нови-Сад шаарында өтүп жаткан өспүрүмдөр арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медалды жеңип алды. Бул тууралуу UWW сайтында жарыяланды.
61 килограмм салмактагылар арасында мекендешибиз финалда америкалык Жаксен Патрик Форрестке 12-17 эсебинде утулуп калган.
Буга чейин Асан уулу Өмүрбек Кытай, Болгария, Албания жана Түркиянын өкүлдөрүн жалпысынан 47-3 эсебинде жеңген.
Ал эми Шарип уулу Билол 23 жашка чейинкилер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медалды жеңип алды.