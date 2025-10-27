Пайдалуу кеңеш: Кимдер колбаса жана хот-дог жебеши керек?

Эки топ адамдар бул азыктарды рационунан толугу менен алып салышы керек. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.
Эндокринолог Екатерина Яндын айтымында, колбаса, хот-дог жана башка кайра иштетилген эт азыктары ден соолукка олуттуу коркунуч келтириши мүмкүн.
Адис биринчи тобокелдик тобуна рак оорусу менен ооруган адамдар кирерин түшүндүрдү. Мындай бейтаптар кайра иштетилген эттин канцерогендик таасиринен улам өзгөчө этият болушу керек.
Экинчи топко мындай азыктарды жегенден кийин гистаминге чыдамсыздыктын белгилери байкалгандар кирет. Аларга теридеги бүдүрлөр, түшүнүксүз тынчсыздануу, ысык толкундар, шишик жана баш оору кирет.
«Колбаса, хот-дог жана кайра иштетилген эт азыктары таза эт эмес». Булар химиялык иштетүүдөн өткөн, белоктордун, майлардын жана азот кошулмаларынын касиеттерин өзгөрткөн азыктар. Бул өзгөрүүлөр ден соолугуңузга терс таасирин тийгизиши мүмкүн", — деп эскертти доктор Янг.