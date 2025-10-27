12:55
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Кимдер колбаса жана хот-дог жебеши керек?

Эки топ адамдар бул азыктарды рационунан толугу менен алып салышы керек. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.

Эндокринолог Екатерина Яндын айтымында, колбаса, хот-дог жана башка кайра иштетилген эт азыктары ден соолукка олуттуу коркунуч келтириши мүмкүн.

Адис биринчи тобокелдик тобуна рак оорусу менен ооруган адамдар кирерин түшүндүрдү. Мындай бейтаптар кайра иштетилген эттин канцерогендик таасиринен улам өзгөчө этият болушу керек.

Экинчи топко мындай азыктарды жегенден кийин гистаминге чыдамсыздыктын белгилери байкалгандар кирет. Аларга теридеги бүдүрлөр, түшүнүксүз тынчсыздануу, ысык толкундар, шишик жана баш оору кирет.

«Колбаса, хот-дог жана кайра иштетилген эт азыктары таза эт эмес». Булар химиялык иштетүүдөн өткөн, белоктордун, майлардын жана азот кошулмаларынын касиеттерин өзгөрткөн азыктар. Бул өзгөрүүлөр ден соолугуңузга терс таасирин тийгизиши мүмкүн", — деп эскертти доктор Янг.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348646/
Кароо: 73
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Дүкөндө сатылган балмуздак эмне үчүн коркунучтуу?
Пайдалуу кеңеш: Көп өлчөмдөгү кант мээнин иштешине зыян келтирет
Пайдалуу кеңеш: Баш ооруну дарысыз кантип басаңдатуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Холестеринди төмөндөтүүчү 12 азык аталды
Пайдалуу кеңеш: Кайсы жашылчаларда кант көп болот?
Пайдалуу кеңеш: Көздүн көрүүсүн чынында эмнелер бузат?
Пайдалуу кеңеш: Сыналгыны кандай аралыкта көрүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн тамактангандан кийин ашказаныңыз ооруйт?
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн ооз менен дем алуу коркунучтуу?
Пайдалуу кеңеш: Дарыгер алманын өзгөчө пайдасын айтты
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Кулжада ит&nbsp;талап, сегиз жаштагы бала каза болду Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35&nbsp;пайызга кымбаттады Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Бүгүн Ак&nbsp;илбирстин эл&nbsp;аралык күнү. Садыр Жапаров 23&nbsp;мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80&nbsp;жылдыгы белгиленет Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
27-октябрь, дүйшөмбү
12:52
Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+1 саммитине катышат Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+...
12:06
Пайдалуу кеңеш: Кимдер колбаса жана хот-дог жебеши керек?
11:46
Өзбекстандан аткезчилик жол менен кирген 7 тонна күрүч аныкталды
11:35
Бир жуманын ичинде Кыргызстанда дээрлик 400 мас айдоочу кармалды
11:15
Таш-Көмүр шаарынын вице-мэри жер алдамчылыгы үчүн камакка алынды