18:05
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Лионель Месси «Интер Майами» менен келишимин 2028-жылга чейин узартты

«Интер Майами» клубу аргентиналык чабуулчу Лионель Месси менен келишимин узартканын жарыялады. 38 жаштагы чабуулчунун жаңы келишими 2028-жылга чейин узартылды. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, Лионель Месси америкалык клубда 2023-жылдын июль айынан бери ойноп келет.

«Мен бул жерде калып, бул долбоорду улантып жатканыма абдан кубанычтамын. Майамиге келгенден бери мен абдан бактылуумун, андыктан бул жерде ойноону улантканыма чындап кубанычтамын», — деди Месси.

Аргентинанын мурунку келишими 2025-жылдын 31-декабрында аяктайт.

Эске салсак, Лионель Месси 2023-жылдын жайынан бери Интер Майамиде ойнойт. Аргентиналык буга чейин Лигалар Кубогун (2023), MLS кезектеги сезонун (2024) жеңип алган жана команда менен АКШ Кубогунун финалына чыккан. Түндүк Американын Жогорку футбол лигасынын (MLS) учурдагы сезонунда Месси кезектеги сезондун эң мыкты бомбардирине ыйгарылган «Алтын бутса» сыйлыгын жеңип алды. Аргентиналык оюнчу 29 гол киргизип, клубдун тарыхында гол киргизүү титулун жеңген биринчи оюнчу болуп калды. Бардыгы болуп Месси «Интер Майами» үчүн бардык мелдештерде 82 беттеш өткөрүп, 71 гол киргизип, 37 ассист берген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348460/
Кароо: 99
Басууга
Теги
U-23: Гүлнура Таштанбекова дүйнө чемпионатында коло медаль үчүн күрөшөт
U-23: Кыргызстандык Нурзат Нуртаева күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду
U-23: Кыргызстандык Нурзат Нуртаева күрөш боюнча дүйнө чемпионатта финалга чыкты
U-23: Күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Ырыскелди Хамзаев чейрек финалга чыкты
ФИФА рейтингинде Кыргызстан бир тепкичке жогорулады
U-23: Бүгүн Сербияда күрөш боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты башталат
Казакстанда «Хан-Тенгри» футбол клубунун чабуулчусу беттеш учурунда каза болду
Жылдызбек Абылбеков грэпплинг боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды
2026 -жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатына катыша турган 28 команда аныкталды
Кыргызстандын курама командасы жаштар арасындагы III Азия оюндарына жөнөп кетти
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
24-октябрь, жума
17:30
25-октябрга карата аба ырайы 25-октябрга карата аба ырайы
16:51
Лионель Месси «Интер Майами» менен келишимин 2028-жылга чейин узартты
16:18
Жайыл районунда мыйзамсыз аңчылыкка бөгөт коюлду
15:48
Алматы менен Москва түз темир жол каттамын жандантты
15:38
«Рулда» рейдди: Бишкекте айдоочулук күбөлүгү жок 61 айдоочу бир суткада кармалды