10:20
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Кыргызча

U-23: Гүлнура Таштанбекова дүйнө чемпионатында коло медаль үчүн күрөшөт

Кыргызстандык Гүлнура Таштанбекова учурда Сербияда өтүп жаткан жаштар арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Бул тууралуу UWW сайтында кабарланды.

Ал 68 килограмм салмактагылар арасында күч сынашып, 1/8 финалдан өтүп, мексикалык атаандашы Дебани Гарсияны жеңди. Чейрек финалда биздин спортчу италиялык Лаура Гадинону да жеңди. Бирок, жарым финалда ал түркиялык Нерсин Баска 6:8 эсебинде утулуп калды.

Гүлнура Таштанбекова чемпионатта коло медаль үчүн күрөшөт. Анын атаандашы Каролина Домашук (Польша) менен Герда Барцтын (Германия) беттешинин жеңүүчүсү болот.

Буга чейин Кыргыз Республикасынын дагы бир өкүлү Нурзат Нуртаева жаштар арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын медалды жеңип алганы жарыяланган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348357/
Кароо: 25
Басууга
Теги
U-23: Кыргызстандык Нурзат Нуртаева күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду
U-23: Кыргызстандык Нурзат Нуртаева күрөш боюнча дүйнө чемпионатта финалга чыкты
U-23: Күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Ырыскелди Хамзаев чейрек финалга чыкты
ФИФА рейтингинде Кыргызстан бир тепкичке жогорулады
U-23: Бүгүн Сербияда күрөш боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты башталат
Казакстанда «Хан-Тенгри» футбол клубунун чабуулчусу беттеш учурунда каза болду
Жылдызбек Абылбеков грэпплинг боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды
2026 -жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатына катыша турган 28 команда аныкталды
Кыргызстандын курама командасы жаштар арасындагы III Азия оюндарына жөнөп кетти
Кыргызстандын олимпиадалык стипендия ала турган спортчулар белгилүү болду. Тизме
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
24-октябрь, жума
10:15
U-23: Гүлнура Таштанбекова дүйнө чемпионатында коло медаль үчүн күрөшөт U-23: Гүлнура Таштанбекова дүйнө чемпионатында коло мед...
10:00
Кыргыз Улуттук Университети 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды
09:31
Бүгүнкү доллардын курсу
09:22
Бишкекте орус кинофестивалы өтөт
09:06
Бүгүн Бишкектин борборунда ысык суу убактылуу өчүрүлөт