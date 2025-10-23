12:37
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Көп өлчөмдөгү кант мээнин иштешине зыян келтирет

Таттууларды жана ашыкча майды көп жеш мээнин иштешине терс таасирин тийгизет, ал эми жөнөкөй суу ичүү оң таасирин тийгизет. Бул тууралуу эндокринолог жана медицина илимдеринин доктору Зухра Павлова Lenta.ru сайтына айтып берди.

«Алкоголь, ал тургай абдан жакшы спирт. Периферияга сезгенүүгө каршы таасири бар кургак кызыл жана ак шараптар мээге ар дайым терс таасирин тийгизет. Таза таттуулар ашыкчасы мээге терс таасирин тийгизет. Ошо сыяктуу эле, ашыкча май да, мээге терс таасирин тийгизет. Өркүндөтүлгөн гликацияланган бардык азыктар мээге, ошондой эле бүт денеге өтө олуттуу терс таасирин тийгизет», — деди Павлова.

Ал кошумчалагандай, нитраттарга дуушар болгон тамак-аштар, мисалы, ышталган тамактар ​​жана узак убакыт бою сакталган нерселер да мээнин иштешине терс таасирин тийгизет.

 Адис бууда бышырылган тамактар ​​мээге жакшы таасир берерин кошумчалады. Мындан тышкары, мээнин туура иштеши үчүн жашылчаларды, мөмө-жемиштерди, дандарды, жаңгактарды, мөмөлөрдү, кызыл этти жеш керек, бирок алар туура бышырып, ашыкча эмес болсо гана деп түшүндүрдү дарыгер.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348197/
Кароо: 111
