U-23: Кыргызстандык Нурзат Нуртаева күрөш боюнча дүйнө чемпионатта финалга чыкты

UWW
Фото UWW. Нурзат Нуртаева жана Лаура Колер (Германия)

Учурда Сербиянын Нови-Сад шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча өспүрүмдөр арасындагы Дүйнө чемпиондугунда кыргызстандык Нурзат Нуртаева финалга чыкты. Бул тууралуу UWW сайтында жарыяланды.

Ал 72 кг салмакта күч сынашып, 1/8 финалда баштаган мекендешибиз Германия, Орусия жана Япониянын спортчуларын жеңип алды.

Бүгүн, 23-октябрда ал финалда америкалык Жасмин Долорес Робинсон менен беттешет.

Дагы бир кыргызстандык спортчу Кайыркүл Шаршебаева кайталоо турниринде коло үчүн күрөшөт. Анын атаандашы украиналык болмокчу.
