U-23: Кыргызстандык Нурзат Нуртаева күрөш боюнча дүйнө чемпионатта финалга чыкты

Учурда Сербиянын Нови-Сад шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча өспүрүмдөр арасындагы Дүйнө чемпиондугунда кыргызстандык Нурзат Нуртаева финалга чыкты. Бул тууралуу UWW сайтында жарыяланды.
Ал 72 кг салмакта күч сынашып, 1/8 финалда баштаган мекендешибиз Германия, Орусия жана Япониянын спортчуларын жеңип алды.
Бүгүн, 23-октябрда ал финалда америкалык Жасмин Долорес Робинсон менен беттешет.
Дагы бир кыргызстандык спортчу Кайыркүл Шаршебаева кайталоо турниринде коло үчүн күрөшөт. Анын атаандашы украиналык болмокчу.