Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Баш ооруну дарысыз кантип басаңдатуу керек?

Невролог Эмад Эстемалик баш ооруну дары-дармексиз эле басаңдаса болорун айтты. Бул тууралуу дарыгер Lenta.ru сайтына жазды.

Дарыгердин айтымында, муздак компресс шакыйды басат. Ал эми жылуу компресс чыңалуудагы баш ооруга жардам берет. Кичинекей чыны кофе да жардам берет. Бирок, дарыгер кофеинди ашыкча колдонуу, тескерисинче, баш ооруну гана күчөтөөрүн баса белгиледи.

«Спорттук көнүгүүлөр — баш ооруну дарылоонун эң жакшы ыкмаларынын бири», — деп кошумчалады адис. Ал мисал катары йоганы, сууда сүзүүнү, басууну, ийин менен моюндун чоюлусун келтирди. Мындан тышкары, бул мезгилдерде туура тамактануу маанилүү, бул майлуу жана оор тамак-аштардан, ошондой эле кайра иштетилген тамак-аштардан алыс болуу керек. Анын ордуна, ал жеңил, суюктукка бай тамактарды тандап, тактады.

Дарыгер ошондой эле суюктуктун балансын сактоого үндөдү. Анткени суусоо дагы баш ооруну жаратат. Ал релаксациялоонун ар кандай ыкмаларын сунуштап, көздү чыңдоодон алыс болуп, магний, витамин B2 жана Q10 коэнзими сыяктуу кошулмаларды кабыл алуу билдирди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348064/
Кароо: 50
