Пайдалуу кеңеш: Холестеринди төмөндөтүүчү 12 азык аталды

Диетолог Бриттани Поулсон үзгүлтүксүз колдонуу холестеролду (LDL) төмөндөтүүгө жардам берген жана жүрөк-кан тамыр ооруларынын тобокелин азайтуучу тамактарды атады. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.
Тизмеге ээрүүчү була, дени сак майлар жана антиоксиданттарга бай тамактар кирет:
— Буурчак;
— Жаңгактар;
— Авокадо;
— Майлуу балык (лосось, тунец, сардина);
— Арпа;
— Соя (тофу, темпе, соя сүтү);
— Кара шоколад (кеминде 70% какао);
— Алмалар, цитрус жемиштер жана мөмөлөр;
— Жашылчалар;
— Чай (кара жана жашыл);
— Зайтун майы;
— фитостеролдор менен байытылган тамактар (маргарин, ширелер).
Эксперт белгилегендей, негизги принцип бул тамактарды рационго жөн эле кошуу эмес, аларды ден-соолукка азыраак тамактар: каныккан майлар жана кант кошулган азыктар менен алмаштыруу. Бул ыкма олуттуу липиддердин профилин жакшыртууга жана жүрөк ден соолугун сактоого жардам берет.