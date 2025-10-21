12:08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Холестеринди төмөндөтүүчү 12 азык аталды

Диетолог Бриттани Поулсон үзгүлтүксүз колдонуу холестеролду (LDL) төмөндөтүүгө жардам берген жана жүрөк-кан тамыр ооруларынын тобокелин азайтуучу тамактарды атады. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.

Тизмеге ээрүүчү була, дени сак майлар жана антиоксиданттарга бай тамактар ​​кирет:

— Буурчак;

— Жаңгактар;

— Авокадо;

— Майлуу балык (лосось, тунец, сардина);

— Арпа;

— Соя (тофу, темпе, соя сүтү);

— Кара шоколад (кеминде 70% какао);

— Алмалар, цитрус жемиштер жана мөмөлөр;

— Жашылчалар;

— Чай ​​(кара жана жашыл);

— Зайтун майы;

— фитостеролдор менен байытылган тамактар ​​(маргарин, ширелер).

Эксперт белгилегендей, негизги принцип бул тамактарды рационго жөн эле кошуу эмес, аларды ден-соолукка азыраак тамактар: каныккан майлар жана кант кошулган азыктар менен алмаштыруу. Бул ыкма олуттуу липиддердин профилин жакшыртууга жана жүрөк ден соолугун сактоого жардам берет.
