Пайдалуу кеңеш: Кайсы жашылчаларда кант көп болот?

Кант дегенде биз эсибизге торт, конфет, сода келет. Бирок, биз аны көбүнчө күтүүсүз көрүнгөн булактардан алабыз. Бул тууралуу Aif.ru сайты жазууда.

Маалыматка ылайык, алар жашылчалар экендигин фармацевтика илимдеринин кандидаты Игорь Сокольский түшүндүрдү. Анын айтымында табигый канттар (негизинен глюкоза, фруктоза жана сахароза)" деп айтты.

"Алар өсүмдүктүн өзү үчүн энергиянын булагы. Аларды керектегенде биз канттын сиңүүсүн жайлаткан клетчаткаларды, витаминдерди, антиоксиданттарды жана минералдарды алабыз жана аны торттогу кантка караганда организм үчүн бир топ пайдалуу кылат",- деп билдирди.

Жогорку канттуу 7 жашылчалар:

Кызылча — көбүнчө өнөр жай масштабында кант өндүрүү үчүн колдонулат, ал эми кайнатылган кызылчада 100 г продуктыда 6-8 г кант болушу мүмкүн.

Сабиз — сабиз жылуулук менен дарылоодон кийин өзгөчө таттуу болуп калат. Бышыруу же кайнатуу табигый кантты бөлүп чыгарып, ашкабакка назик даамын берет. Канттын көлөмү болжол менен 100 г 4-5 г түзөт.

Ашкабак — Ашкабактын көп түрлөрү, өзгөчө кышкы ашкабак кантка бай. Бышырылган, ал таттуу болуп, кант мазмуну 100 г 3-5 г жетиши мүмкүн. Бул ашкабакты десерттер жана таттуу ботко үчүн эң сонун негиз кылат.

Жүгөрү — Даамдуу жана аш болумдуу, жүгөрү бир гана крахмалга эмес, сахарозага да бай. Бир орточо кобу же 100 грамм данында 4-5 г кант болушу мүмкүн.

Пияз — Чийки пияздын жыты ачуу даамга ээ, бирок карамелдештирүү процессинде (бышыруу же кууруу) алардын табигый канттары бөлүнүп чыгып, пиязды таттуу жана жыпар жыттуу кылат. Чийки түрүндө анын 100 граммында 4 г кант бар.

Сарымсак — Сарымсактын ачуулугу жана таттуулугу анча байкалбаса да, анын курамында канттын олуттуу көлөмү бар (100 г үчүн 1 г, бул ысык татымал үчүн абдан көп). Куурулган кезде сарымсак карамелдешип, жумшак, таттуу жана майлуу болуп калат.

Помидор — Помидор сорту канчалык кичине жана таттуу болсо, канттын концентрациясы ошончолук жогору болот. Cherry помидор 100 г 3,5-4 г кантты камтышы мүмкүн, аларды ири сортторуна караганда таттуу кылат.
