Пайдалуу кеңеш: Көздүн көрүүсүн чынында эмнелер бузат?

Миопия көбүнчө тукум куума болуп саналат, бирок көздүн гигиенасын сактоо анын өрчүп кетүү коркунучун азайтууга жардам берет. Бул тууралуу офтальмолог жана жалпы практикалык дарыгер Иван Удалов Pravda.Ru сайтына айтып берди.

Дарыгердин айтымында, миопия окуудан, компьютерде иштөөдөн же гаджеттерди көпкө колдонуудан пайда болот деген жалпы ишеним такыр туура эмес. Генетикалык жакындык негизги ролду ойнойт, ал эми визуалдык стресс бир гана оорунун өнүгүшүн тездетет.

«Миопия биринчи кезекте генетикалык мүнөзгө ээ жана тышкы факторлорго түздөн-түз байланыштуу эмес. Визуалдык стресс, гаджет же окуу анча-мынча гана таасир этиши мүмкүн, бирок негизги себеп тукум куучулук», — деп түшүндүрдү эксперт.

Ал алдын алуу үчүн көздү үзгүлтүксүз эс алып, көз көнүгүүлөрүн жасап, экрандын убактысын чектеп, көз айнек же контакт линзалар менен көрүүнү оңдоо керектигин белгиледи. Заманбап ыкмалар, анын ичинде түнкү линзалар оорунун өнүгүшүн эффективдүү көзөмөлдөй алат. Дарыгер чоңдор көрүүнүн биринчи белгилери байкалганда адиске кайрылуусу керектигин, ал эми балдардын көздөрүн такай текшерип туруу керектигин баса белгиледи.

«Баласынын жүрүм-турумундагы өзгөрүүлөрдү биринчилерден болуп ата-эне байкашы мүмкүн. Алар телефонун, китебин, дептерин башкача карай башташат, же аралыкты өзгөртүшөт. Мындай учурларда адиске кайрылууну кечиктирбөө керек. Дароо эле клиникадагы окулистке кайрылып, дарыгер толук текшерүүдөн өтүп, профессионалдык сунуштарды берген оң», — деп жыйынтыктады Удалов.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347540/
Кароо: 119
