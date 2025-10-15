Шайлоодо тартипти, коозсуздукту сактоого 10 миң милиция кызматкерлери тартылат

Кыргызстанда шайлоо учурунда коомдук тартипти жана коопсуздукту сактоого 10 миңден ашык милиция кызматкерлери тартылат. Бул тууралуу Биринчи радиого КР ИИМдин Коомдук коопсуздук кызматынын башчысы, милициянын полковниги Канатбек Исаков билдирди.
Анын айтымында, Ички иштер министрлигинин негизги милдеттери коомдук тартипти, жол коопсуздугун жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо болуп саналат.
«Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги республика боюнча бардык күчтөрдү жана каражаттарды координациялоо үчүн атайын даярдыктан өткөн кызматкерлерден турган атайын топ түздү. Шайлоо учурундагы кырдаалды (шайлоочуларды сатып алуу, үгүт иштерин жүргүзүү ж.б.) талдоо үчүн 10 маалыматтык-талдоочу топ түзүлдү. Мындан тышкары, бардык ички иштер органдары жана мыйзамдар боюнча 141 өзүнчө топ түзүлдү», — деди Канатбек Исаков.
Ал кошумчалагандай, жол коопсуздугун камсыз кылуу үчүн атайын 2 миңдей милиция кызматкери тартылат.
«Кылмыштарды жана укук бузууларды алдын алуу, жарандардын суроо-талаптарына жооп берүү үчүн күнү-түнү 300 унаадан турган атайын кайгуул милициясы уюштурулду. Биз жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Биздин кызматкерлерге шайлоо мыйзамдарын үйрөтүп, алар кандай функцияларды аткара аларыбызды жана аткара албай турганыбызды, мыйзам бузуулар болбосо, кандай чараларды көрүшүбүз керектигин так билиши керек», — Канатбеков.
Эске салсак, сегизинчи Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтөт.
Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-ноябрда башталып, добуш берүүгө бир күн калганда, 29-ноябрда саат 8:00дө аяктайт, сырттан добуш берүүгө арыздар 28-ноябрга чейин кабыл алынат.
Шайлоонун жыйынтыгы 14-декабрга чейин чыгарылып, расмий жарыяланат.