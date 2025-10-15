Дүйнөдө жыл сайын 1,2 миллион адам жолдордо каза болот

Бириккен Улуттар Уюмунун жаңылыктар кызматынын маалыматы боюнча, жыл сайын дүйнөдө 1,2 миллион адам жолдордо каза болуп, 50 миллионго жакыны жаракат алат.
Отчетко ылайык, жол кырсыктары дүйнө жүзү боюнча өлүмдүн сегизинчи негизги себеби болуп саналат жана беш жаштан ашкан балдардын жана жаштардын өлүмүнүн негизги себеби болуп эсептелет. Көйгөй өзгөчө кирешеси төмөн жана орто мамлекеттерде курч, аларда жол кырсыгынан каза болгондордун 90 пайызы болууда.
Эң көп жабыр тарткандар жөө жүргүнчүлөр, велосипедчилер, мотоциклчилер жана балдар болууда. Айрыкча коопсуз транспортко жана жол инфраструктурасына жетпегендер көп учураган.
Бул көйгөйдү чечүү үчүн кайсы кадамдар жаслууга тийиш:
- Жакшыртылган шаар куруу;
- Коопсуз коомдук транспорт;
- Коопсуздук курун колдонуу;
- Ылдамдыкты көзөмөлдөө;
- Өзгөчө кырдаалдардын эффективдүү протоколдору;
Булардын баардыгы мурунтан эле бар айтылып келген. Бул иш- чаралар миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.