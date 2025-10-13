12:52
Баңгизат саткан милициянын капитаны 10 жылга эркинен ажыратылды

Баңги затын ташыган жана саткан милициянын капитаны К уулу К. 10 жылга эркинен ажыратылды. Кыргызстандын Жогорку соту бул кылмыш ишин жыйынтыктады.

Кылмыш ишинин материалдарында Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери баңги затын мыйзамсыз жүгүртүү жана таратуу боюнча айыпталып жатканы жазылган. Ал 2020-жылы Батыр аттуу жарандан 1 килограммдан ашык гашиш баңгизатын 50 миң сомго сатып алып, жашыруун жайга жашырган. Үч жылдан кийин полициянын капитаны гашишти сатууну чечкен. Декабрь айында ал дары-дармектин бир нече партиясын бөлүп-бөлүп саткан. Ал дагы бир партияны сатууга аракет кылып жатканда кармалган.

Жалал-Абад шаардык соту К. уулу К.ны күнөөлүү деп таап, мурдагы милиция кызматкерин 10 жылга эркинен ажыратып, жалпы режимдеги түзөтүү абагында өтөө чечимин чыгарды. Ошондой эле сот анын үй-мүлкүн конфискациялоо чечимин чыгарган.

Соттун өкүмүнө айыпталуучу тарап аппеляциялык арыз менен кайрылган. Анын жактоочусу соттон жазаны жеңилдетүүнү суранды. Бирок КР Жогорку Сотунун Кылмыш-жаза коллегиясы төмөнкү инстанциянын өкүмүн мыйзамдуу жана негиздүү деп тапкан. Өкүм күчүндө калтырылды. Жогорку соттун чечими акыркы болуп саналат жана ага даттанууга болбойт.

Эскерте кетсек, 2023-жылдын 18-декабрында УКМКнын басма сөз борбору Жалал-Абад облусунун Сузак РИИБнин Бек-Абад айылдык милиция бөлүмү менен милициянын капитаны уюштурган туруктуу баңги затын сатуу каналы үзгүлтүккө учураганын билдирген. Тергөөчүлөрдүн айтымында, ал көптөн бери облустун аймагында ири көлөмдөгү баңги затын ташуу жана таратуу менен активдүү алектенип келген.
