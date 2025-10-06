11:28
Кыргызстанда Ооганстандан баңгизат ташыган жол жабылды

Кыргызстанда Ооганстандан ири көлөмдөгү баңгизат ташуучу жол жабылды. Бул тууралуу бүгүн, 6-октябрда Ички иштер министрлигинин Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы билдирди.

Фото ИИМ.

Министрликтин маалыматына караганда, кылмыштуу топ мындан ары Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөлөргө тыюу салынган заттарды жайылтуу максатында коңшу мамлекеттен аткезчилик операцияларын уюштурган.

Октябрдын башында Кыргызстандын Коопсуздук кызматынын кызматкерлери коңшу өлкөдөн келген кесиптештери менен биргеликте кылмышка шектүүлөрдү кармашкан. Алар мурда соттолгон 1997-жылы туулган Т.Н., 1989-жылы туулган Х.Б., 1974-жылы туулган Т.С. Баары убактылуу кармоочу жайга киргизилди.

Кармалгандарды тинтүү учурунда сатууга даярдалган 4 килограмм 22,6 грамм апийим алынган.

Тергөө кылмыш схемасынын башка катышуучуларын аныктоону улантууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346097/
