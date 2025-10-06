11:28
Шайлоо −2025: 50 талапкер шайлоого катышууга БШКга арыз берди(тизме)

Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу ниетин билдирип, 50 талапкер арыз берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти.

Алар:

Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна

Ахмеджан Мамадумаров

Абсатаров Азамат Асаттулаевич

Керимбаев Мураталы Топчубаевич

Карыбек уулу Улукбек

Ибрагимов Болот Адылбекович

Набиева Асел Бурхановна

Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович

Бекешев Дастан Далабайевич

Джаилов Таалайбек Карыпович

Айдарова Айгүл Абдисаламовна

Капалов Адылбек Эшимбекович

Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович

Жороев Исманали Эгембердиевич

Оморова Гулшат Жолдошказиевна

Арынбекова Максатай Арынбековна

Эркебаев Шүкүрбек Мамазакирович

Гүлбү Шалтакова

Абакиров Элдар Курманбекович

Нурбубу Абдыжапарова

Алымбаева Элнура Сталиковна

Алимжанова Нилуфар Якубжановна

Каландаров Зарипбек Кабылбаевич

Калпаев Бактыяр Алиевич

Кыдыров Акай Имаралиевич

Самарбек Сабыржан уулу

Ибраимова Аселя Раимбековна

Айзирек Семетей кызы

Хасанов Канат Зерликович

Абдыкалыкова Гулбара Кадырбековна

Жаныбаев Айбек Султанович

Кенжебаев Нурланбек Исраилжанович

Манамкулов Дастан Майрамбекович

Нурматов Кубанычбек Советович

Осмонов Мирбек Лисбекович

Рысбаев Талантбек Казыбаевич

Жамалдинов Зиядин Исламович

Дыйканов Максатбек Дыйканович

Нуркыз Кадырбек кызы

Ормонов Улугбек Зулпукарович

Малиев Арсланбек Касымакунович

Зулпуев Саидбек Мейраждинович

Жунушбаева Рахат Мырзабековна

Шаршеев Искендер Шеримбекович

Курманбек Жоошбаев

Аширбаев Элкинбек Токтогонович

Маткалыков Асилбек Жоробаевич

Ажибаев Чыңгыз Ильяскожоевич

Жураева Чынара Муратовна

Осмоналиев Кайрат Медербекович

Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо ушул жылдын 30-ноябрына белгиленген. Анда 90 депутат 5 жылдык мөөнөткө мажоритардык система менен 30 көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча шайланат.
