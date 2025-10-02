Шайлоо −2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады

Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо округдарынын жаңыланган картасын чыгарды. Документ БШКнын расмий сайтында жарыяланды.
Маалыматка ылайык, картада учурдагы шайлоо мыйзамдарына ылайык түзүлгөн округдардын чек аралары чагылдырылган. Ал жарандарга аймактык бөлүнүштөр менен таанышып, алардын жашаган жери кайсы районго кирерин аныктоого мүмкүндүк берет.
БШК белгилегендей, карта шайлоочуларга ыңгайлуу болуп, шайлоо процессинин ачык-айкындуулугун камсыз кылууга багытталган.
Ар бир райондун деталдуу картасы, анын ичинде көчөлөрдүн жана шаарлардын тизмеси комиссиянын сайтында да бар.
БШК жарандарды шайлоо күнү түшүнбөстүккө жол бербөө үчүн шайлоо участогун алдын ала ырастоого чакырды.