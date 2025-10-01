Парламенттик шайлоо иштеринин негизги этаптары жарыяланды

Шайлоо планы президенттин 2025-жылдын 30-сентябрындагы жарлыгынын негизинде иштелип чыккан. Жарлыкка ылайык, бардык шайлоо процедураларынын мөөнөтү үчтөн бирине кыскарган.
5-октябрга чейин шайлоо округдарынын карталары жана чек аралары такталып, андан кийин округдук шайлоо комиссиялары түзүлө баштайт. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандан тышкары жерлерде шайлоо участкаларын ачууну улантат.
Шайлоочулардын алдын ала тизмелери 14-октябрга чейин жарыяланат. Маалыматтарды тактоо үчүн кайрылуулар 8-октябрдан 14-ноябрга чейин кабыл алынат. Контролдук тизмелер 10-ноябрга чейин, акыркы тизмелер 25-ноябрдан кечиктирбестен жарыяланат.
Саясий партиялар шайлоо дайындалгандан кийин үч күндүн ичинде шайлоого катыша тургандыгы жөнүндө билдирүүгө милдеттүү. Талапкерлерди көрсөтүү 30-октябрда аяктайт, каттоо документтери 2-ноябрда саат 18:00дө аяктайт. Ал эми каттоонун өзү 10-ноябрда аяктайт.
Үгүт иштери 10-ноябрдан 29-ноябрь саат 8:00гө чейин уланат.
Сыртта добуш берүүгө арыздар 28-ноябрга чейин кабыл алынат. Добуш берүүнүн өзү 30-ноябрда саат 8:00дөн 20:00гө чейин болот.
Шайлоонун жыйынтыгы 14-декабрга чейин чыгарылып, расмий жарыяланат.