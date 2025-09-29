14:42
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Кыргызча

Шайлоо −2025: Административдик ресурс мурдагы деңгээлде колдонулбайт

Алдыдагы шайлоодо административдик ресурс бирдей өлчөмдө колдонулбайт. Бул тууралуу Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов Биринчи радиого билдирди.

Анын айтымында, кайсы бир саясий партия же жеке талапкер көзөмөлдөнүп добуш берүүнү кааласа, алар жол табат.

«Биз дайыма паракорчулукка, көзөмөлгө алынган добуш берүү болбосун деп эскетип, чакырып келебиз. Бирок жоопкерчилик талапкерлердин өздөрүнө жүктөлөт. Эгер кимдир-бирөө добуштарды сатып алып, элибизди, шайлоочуларыбызды бузуп, депутаттыкка ат салышса, эртең алардан кандай эл өкүлү болорун ойлонушубуз керек. Ошондуктан биз бардык терс жагдайларды айтып, административдик ресурсту пайдалануу боюнча талкууларды өткөрөбүз. Мен буга чейин административдик ресурс колдонулбай турганына 100 пайыз ишенем. Өлкө жетекчилиги муну катуу кысып жатат», — деди Кайрат Маматов.

Ал кошумчалагандай, технологиялык көз караштан алганда Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону каалаган деңгээлде өткөрүүгө даяр.

 Эскерте кетсек, 25-сентябрда Жогорку Кеңештин жетинчи чакырылышынын депутаттары өздөрүн таркатуу боюнча добуш беришкен. Учурдагы мыйзамдарга ылайык, президент парламенттик шайлоонун датасын 30-сентябрга чейин белгилеши керек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345279/
Кароо: 55
Басууга
Теги
Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
БШК: Кыргызстандын жарандары шайлоодо аралыктан добуш бере алышат
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 2026-жылдын ноябрында өтөт
АКШда шайлоо. Республикачылар Сенатта 51, демократтар 42 мандатка ээ болушту
АКШдагы шайлоо кымбаттыгы боюнча рекорд койду. 3,5 миллиард доллар сарпталган
Сузактагы шайлоодо Алтынбек Кылычбаев алдыда келе жатат
Сузак округунда депутаттыкка эки талапкер арыз берди
Кайра шайлоо. Үч округ боюнча үгүт өнөктүгү башталды
Бишкектеги Свердлов шайлоо округу боюнча 12 талапкер ат салышат. Тизме
Бишкектеги Свердлов бир мандаттуу округунда шайлоо 30-июнда өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн
Ош&nbsp;шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды
Быйылкы &laquo;Мисс Кыргызстан-2025&raquo; наамын ким алды? Быйылкы «Мисс Кыргызстан-2025» наамын ким алды?
&laquo;Байкуш-4: Кыргызча бизнес&raquo; комедиясы жарык көрдү «Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
29-сентябрь, дүйшөмбү
14:30
Шайлоо −2025: Административдик ресурс мурдагы деңгээлде колдонулбайт Шайлоо −2025: Административдик ресурс мурдагы деңгээлде...
14:17
Алдамчылар үгүтчү катары үйлөргө киришет. БШК шылуундар тууралуу эскертет
13:56
Жамгыр жаайт. Бишкекте октябрь айында кандай аба ырайы күтүлөт?
13:42
Жалал-Абадда өзүн УКМК кызматкеримин деп тааныштырган алдамчы кармалды
13:24
Мыктыбек Оролбай уулу UFC турниринде швециялык Жек Херманссон менен беттешет