12:51
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Кыргызча

ЖК депутаттыгына талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли текшерилбейт

Алдыдагы парламенттик шайлоодо депутаттыкка талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли боюнча сынак өткөрүлбөйт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Россия-Кыргыз билим берүү форумунун экинчи жыйынында сүйлөгөн сөзүндө билдирди.

Анын айтымында, буга чейин кабыл алынган «Мамлекеттик тил жөнүндө» мыйзам мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарынын кыргыз тилин А2 деңгээлинен кем эмес деңгээлде билүүсүн талап кылгандыктан, коомчулукта активдүү талкуу жаратып, түрдүү пикирлерди жараткан.

Эдил Байсалов быйылкы жылдын жаз айларында бул талапты киргизүүнү бир нече жылга жылдыруу мүмкүндүгүн жарыялаганын эске салды. Мындай чечим мыйзамды ишке ашырууда адилеттүү жана жүйөлүү өткөөл мезгилди камсыздоого, ошондой эле тиешелүү шарттар менен ресурстарды даярдоого мүмкүндүк берет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344555/
Кароо: 37
Басууга
Теги
Парламенттин өзүн-өзү таратуусу. Демилге ЖК комитети тарабынан жактырылды
Бүгүн ЖК депутаттары өзүн-өзү таратуу маселесин карайт
Эртең ЖК депутаттары өзүн-өзү таратуу маселесин карайт
ЖК депутаты жөлөкпулдарды тактоо үчүн call -борбор ачууну сунуштады
ЖК төрагасы парламенттин өзүн-өзү таркатуу боюнча түшүндүрмө берди. Ал колдойт
Өзүн-өзү таркатуу. Демилгечи топ парламенттин тиешелүү комитетине документ берди
Жогорку Кеңештин өзүн-өзү таратуу. Депутаттардын кимиси демилгени колдоду? Тизме
Жогорку Кеңештин төрагасы расмий иш сапары менен Тажикстанга кетти
Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун соту башталды
Эл өкүлдөрү Жогорку Кеңешти өзүн-өзү таратуу үчүн кол топтой башташты
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин тургуну көзү ачыкка &laquo;сыйкырдуу кызматы&raquo; үчүн 100 миң доллар берген Бишкектин тургуну көзү ачыкка «сыйкырдуу кызматы» үчүн 100 миң доллар берген
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти &laquo;чечүү&raquo; үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17&nbsp;киши милицияга жеткирилген Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17 киши милицияга жеткирилген
Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды
23-сентябрь, шейшемби
12:36
ЖК депутаттыгына талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли текшерилбейт ЖК депутаттыгына талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү...
12:16
Пайдалуу кеңеш: Онколог рактын өнүгүшүнүн чыныгы себептерин аныктады
12:06
Парламенттин өзүн-өзү таратуусу. Демилге ЖК комитети тарабынан жактырылды
11:29
Кычырап кыш келатат. Быйыл көмүр канчадан сатылат?
11:11
Ашуулардагы абал айтылды