09:42
Бүгүн ЖК депутаттары өзүн-өзү таратуу маселесин карайт

Бүгүн, 23-сентябрда Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитеттин жыйынында депутаттар өзүн-өзү таратуу маселесин карайт.

Күн тартибинде «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышын өзүн-өзү таркатуу сунушу жөнүндө» деген маселе бар. Анда депутат Улан Примов баяндама жасай турганы жазылган.

24.kg агенттигинин өздүк булактарынын маалыматына караганда, депутаттар 25-сентябрда, бейшемби күнү өзүн-өзү таратуу тууралуу жарыя кылышы мүмкүн.

Буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңештин өзүн-өзү таркатуусу боюнча түшүндүрмө берип жатып, процедура аягына чыгып, чечим депутаттардын көпчүлүгүнө жараша болорун билдирген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344466/
