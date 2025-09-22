Эртең ЖК депутаттары өзүн-өзү таратуу маселесин карайт

Эртең, 23-сентябрда Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитеттин жыйынында депутаттар өзүн-өзү таратуу маселесин карайт.
Күн тартибинде «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышын өзүн-өзү таркатуу сунушу жөнүндө» деген маселе бар. Баяндама менен депутат Улан Примов чыгат.
24.kg агенттигинин өздүк булактарынын маалыматына караганда, депутаттар 25-сентябрда, бейшемби күнү өзүн-өзү таратуу тууралуу жарыя кылышы мүмкүн.
Буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңештин өзүн-өзү таркатуусу боюнча түшүндүрмө берип жатып, процедура аягына чыгып, чечим депутаттардын көпчүлүгүнө жараша болорун билдирген.