Ак илбирсти сактайбыз-2025: Бишкекте кайрымдуулук марафонунда жолдор жабылат

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Бишкектин жолдору 21-сентябрда Бишкек «Ак илбирсти сактайбыз — 2025» кайрымдуулук марафонуна карата убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Саат 6:30дан 13:00гө чейин жолдордун төмөнкү тилкелери кыймыл үчүн убактылуу жабылат:

Чүй проспектиси (Манас проспектисинен Абдрахманов көчөсүнө чейин);

Абдрахманов көчөсү (Чүй проспектисинен Иманалиев көчөсүнө чейин);

Иманалиев көчөсү (Абдрахманов көчөсүнөн Чыңгыз Айтматов проспектисине чейин);

Масалиев көчөсү (Абдрахманов көчөсүнөн Чыңгыз Айтматов проспектисине чейин, түндүк тарабы);

Чыңгыз Айтматов проспектиси (Иманалиев көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин).

Шаар бийлиги айдоочуларга каттамдарды алдын ала пландап, чектөөлөрдү эске алууну сунуштоодо.
