Жогорку Кеңештин өзүн-өзү таратуу. Депутаттардын кимиси демилгени колдоду? Тизме

Жогорку Кеңешти өзүн-өзү таратуу үчүн кол топтоо уланууда. Буга чейин депутаттардын кимиси демилгени колдогону белгилүү болду.
Кол койгондордун арасында:
Нурланбек Азыгалиев (Парламенттин вице-спикери),
Нурбек Сыдыгалиев (Парламенттин вице-спикери),
Марлен Маматалиев,
Жылдыз Садырбаева,
Кундузбек Сулайманов,
Азамат Исраилов,
Таалайбек Масабиров,
Улан Примов,
Азизбек Турсунбаев,
Данияр Төлөнов,
Алишер Козуев,
Бактияр Калпаев,
Чынгыз Ажыбаев,
Аманкан Кенжебаев,
Гулсункан Жунушалиева,
Нилуфар Алимжанова,
Саидбек Зулпуев,
Лейла Лурова,
Чолпон Султанбекова,
Балбак Түлөбаев,
Равшанбек Рысбаев,
Кубанычбек Самаков,
Жанар Акаев,
Русланбек Жакышов,
Сүйүнбек Өмүрзаков,
Жайлообай Нышанов,
Гүлкан Молдобекова,
Марат Мураталиев,
Арсланбек Эгембердиев,
Акбөкөн Таштанбеков,
Айжигит Тыналиев,
Арсланбек Малиев.
Буга чейин демилгечилер парламенттин кийинки жыйынында өзүн-өзү таратуу сунушун айта турган топ түзүшкөн.
Эске салсак, Кыргызстандын азыркы Конституциясына ылайык, Жогорку Кеңешти өзүн-өзү таратуу жөнүндө чечим көпчүлүк — 2/3төн кем эмес, же 60 депутаттын добушу менен жана парламенттин жалпы санынын (30) депутаттарынын 1/3үнүн демилгеси менен гана кабыл алынат.
Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өзүн-өзү тараткан күндөн тартып 65 күнгө чейин 40 күндүн ичинде өткөрүлүшү керек. Сентябрда же октябрдын биринчи жарымында парламент өзүн-өзү таратса, анда шайлоо ушул жылдын ноябрь айында өтүшү мүмкүн. Шайлоочулар Жогорку Кеңештин сегизинчи чакырылышынын курамын аныкташы керек.