Венада Түрк жумалыгы өтөт. Кимдер катышат?

12-январдан 15-январга чейин Австриянын борбору Венада Түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө мамлекеттерди, эл аралык уюмдарды, дипломатиялык корпусту жана түрк диаспорасынын өкүлдөрүн бириктирген Түрк жумалыгы өтөт. Бул тууралуу иш-чаранын уюштуруучулары билдиришти.
Программа БУУнун Венадагы кеңсесинде «Жибек жолундагы түрк дүйнөсү» аттуу фотокөргөзмө менен ачылат. Түрк коомчулугу тарабынан Түрк академиясы менен биргеликте уюштурулган көргөзмө түрк элдеринин жалпы тарыхый жана маданий мурасын жана алардын глобалдык мамилелерди өнүктүрүүдөгү ролун изилдейт.
Негизги иш-чаралардын бири ЕККУнун платформасында Хофбург сарайында өтө турган «Жибек жолунан ортоңку коридорго чейин: транспорт жана соода аркылуу байланышты өнүктүрүү» аттуу жогорку деңгээлдеги тегерек стол талкуусу болот. Катышуучулар транспорттук байланышты, сооданы жеңилдетүү жана Чыгыш-Батыш каттамдарынын маанисин талкуулашат.
Түрк жумалыгына ошондой эле Европадагы түрк диаспораларынын потенциалын чыңдоо боюнча программа кирет. Ал координациялоону жана институционалдык байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган. Ошондой эле белгилүү түрк артисттеринин катышуусундагы гала-концерт өткөрүлөт.
Ошондой эле Түрк коомчулугунун башкы катчысы Венада эл аралык уюмдардын жетекчилиги жана өнөктөш түзүмдөр менен бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөрү кабарланды.
Түрк жумалыгы түрк дүйнөсүнүн маданий күн тартибин жана стратегиялык демилгелерин көп тараптуу форматта жайылтуу үчүн платформага айланат деп күтүлүүдө.