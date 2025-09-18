10:24
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Кыргызча

Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугат

Бүгүн, 18-сентябрда Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө-мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жолугушуусу өтөт.

Жолугушууга Азербайжадын премьер-министри Али Асадов, Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов, Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, Түркиянын вице-президенти Жевдет Йылмаз, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов катышат жана Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев катышат.

Жолугушуунун жүрүшүндө артыкчылыктуу багыттарда: экономика, соода, инвестиция, транспорт, санариптештирүү, энергетика, айыл чарба жана башка тармактарда кызматташуу, ошондой эле аны мындан ары бекемдөө үчүн Түрк мамлекеттер уюмунун ишмердүүлүгүнүн механизмдерин жакшыртуу маселелери талкууланат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343918/
Кароо: 128
Басууга
Теги
Президент ТМУга мүчө мамлекеттердин Коопсуздук кеңешинин катчыларын кабыл алды
Президент Венгрияда ТМУ бейформал саммитине катышат
Будапештте ТМУ мамлекет башчыларынын бейрасмий саммити өтөт
ТМУнун XI саммити аяктап, жыйынтыгында сегиз документке кол коюлду
ТМУ саммити. Садыр Жапаров түрк элдеринин китепканасын түзүүнү сунуштады
Садыр Жапаров ТМУнун мүчөлөрүн Камбар-Ата-1 ГЭСинин долбооруна катышууга чакырды
Бишкекке Түрк мамлекеттер уюмунун санариптик борбору макамы ыйгарылды
Бишкекте ТМУнун Мамлекет башчыларынын кеңешинин саммити өтүүдө
Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга келди
Кыргызстандын, Түркия жана Венгриянын биринчи айымдары мода көргөзмөсүнө катышты
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1 триллион сомдон ашты
Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт
Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V&nbsp;келди: Ал&nbsp;архитектура сыйлыгын тапшырат Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V келди: Ал архитектура сыйлыгын тапшырат
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды
18-сентябрь, бейшемби
09:00
Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугат Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жо...
08:45
Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт
08:00
Садыр Жапаров Жалал-Абаддын атын Манас деп өзгөртүү боюнча мыйзамга кол койду
07:30
Кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы дүйнө чемпионатында күмүш медаль утту
17-сентябрь, шаршемби
18:17
18-сентябрга карата аба ырайы
17:21
Түркиянын вице-президенти расмий сапар менен Кыргызстанга келди
17:12
Айсулуу Тыныбекова чоң спортко качан кайтып келерин айтты
16:56
Бишкектеги жашыруун кумар оюндарын уюштургандар кармалды
15:48
Токтогул мектебинин стадионундагы куюн балдардын оюнуна айланды