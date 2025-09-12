Эл өкүлдөрү Жогорку Кеңешти өзүн-өзү таратуу үчүн кол топтой башташты. Бул тууралуу 24.kg агенттигине атын атагысы келбеген депутаттар билдирди.
Белгилүү болгондой, демилгечилер жакын арада өзүн-өзү таратуу сунушун жарыялай турган топ түзүшкөн.
Эске салсак, Кыргызстандын азыркы Конституциясына ылайык, Жогорку Кеңешти өзүн-өзү таратуу жөнүндө чечим көпчүлүк — 2/3төн кем эмес, же 60 депутаттын добушу менен жана парламенттин жалпы санынын (30) депутаттарынын 1/3үнүн демилгеси менен гана кабыл алынат.
Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өзүн-өзү тараткан учурдан тартып 65 күнгө чейин 40 күндүн ичинде өтүшү керек. Сентябрда же октябрдын биринчи жарымында парламент өзүн таркатса, шайлоо ушул жылдын ноябрь айында өтүшү мүмкүн. Шайлоочулар Жогорку Кеңештин сегизинчи чакырылышынын курамын аныкташы керек.