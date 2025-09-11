11:26
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Кыргызча

Ош-Эркештам жолунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилет

Эртең, 12-сентябрда саат 8:00дөн 24:00гө чейин Ош-Эркештам унаа жолунда оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти.

Чектөө Алай районунда 11-12-сентябрь күндөрү Алай районунда өтө турган Алымбек датканын 225 жылдыгына карата коомдук тартипти сактоо, жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө максатында Ош облусунун ички иштер органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызматын өтөшөт.

Мындан тышкары, Гүлчө айылынын борбордук Алымбек датка, Үмөталиев жана Досматов көчөлөрүндө убактылуу чектөөлөр киргизилет.

РИИБ айдоочуларды тыгындарды болтурбоо үчүн алдын ала каттамды пландап, жол эрежесин так сактоого чакырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343089/
Кароо: 35
Басууга
Теги
Кыргызстанда курулуш материалдарын сыртка сатууга чектөө алынды
Кыргызстанда көмүрдү экспорттоого убактылуу чектөө киргизилди
Бишкекте Көлбаев көчөсүндөгү унаа кыймылына жарым-жартылай чектөө киргизилет
Төө-Ашуу ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
Борошодон улам «Арал» постуна киргизилген чектөө алынды
Сосновка постунда жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
Баалуу металлдарды ташып чыгууга чектөө киргизилди
Өлкөдө нак акча чыгарууга чектөө киргенден бери долларга суроо-талап азайды
Төө-Ашууда жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө убактылуу тыюу салынды
Кыргыз-өзбек чек арасындагы «Достук» бекетине убактылуу чектөө киргизилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
11-сентябрь, бейшемби
11:17
Ош-Эркештам жолунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилет Ош-Эркештам жолунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу...
11:10
Кыргыздын «Байбиче» комедиясы көрсөтүүгө чыкты
10:25
Криштиану Роналду «Бардык убакыттардын эң мыкты футболчусу» сыйлыгын алды
10:05
Быйыл Орусиядан кыргызстандыктардын 34 миллион рублдан ашык акчасы кайтарылды
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу