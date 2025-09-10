13:53
ЖК депутаты Үсөн Сыдыковго «Кыргыз эл баатыры» наамын берүүнү суранды

Жогорку Кеңештин депутаты маркум Үсөн Сыдыковго «Кыргыз эл баатыры» наамын берүүнү өтүнөт. Бул тууралуу эл өкүлү Айбек Алтынбеков парламент жыйынында билдирди.

Эл өкүлүнүн айтымында, ага бул өтүнүч менен Базар-Коргон районунун жергиликтүү тургундары, аксакалдар кайрылышкан.

«Үсөн Сыдыков арабызда жок болгонуна карабай, анын эмгектери, ал тууралуу эскерүүлөрү унутта элек. Бул билдирүүнү өлкө жетекчилигине жеткирүү мага ыйгарылган. Протоколдук тапшырма берүүңүздөрдү суранам», — деп кошумчалады Айбек Алтынбеков.

Маалымдама:

Үсөн Сыдыков — советтик жана кыргызстандык партиялык жана мамлекеттик ишмер. Кыргыз ССР КП Ош обкомунун биринчи катчысы (1990-1991), м.а. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчиси, жетекчиси . (2005-2006). СССР эл депутаты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342947/
Кароо: 115
